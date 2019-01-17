過去一年，歐洲多國可謂風雨飄搖，英國脫歐荊棘滿途，法國「黃背心」示威失控，德國總理默克爾宣布不再連任。表面上，默克爾的不連任似乎影響不大，但有分析指，自二○○五年以來，她帶領德國成為歐盟政治和經濟上的強權，讓不少德國人重拾對國家的信心，但她處理希臘債務危機令歐元區陷入混亂，且無法阻止極右派興起。也有人認為，十年、二十年後對世界最具影響力的，將是她的氣候變化政策。老朽則認為，默克爾的難民政策將使整個歐洲陷入萬劫不復，其「大愛包容」將要付出沉重代價！



默克爾二○二一年將離開德國政壇，不過，「後默克爾」災難時代恐隨之而來！對於默克爾當年大規模接收難民的決定，不少媒體均為其塗脂抹粉，讚美她是「聖母」、「最傑出歐洲領導人」。在一片讚美聲中，默克爾顯然大為受落，而德國在二○一五年短短幾個月內就接收了超過一百萬名難民；德國人口不過是八千二百多萬，這相當於德國總人口的百分之一點六。



接收逾一百萬名難民，德國政府每年要多花不少公帑，但金錢上的負擔還是小事，最要命的是治安變壞和宗教文化的衝突，這恐怕令德國陷入萬劫不復！難民易請難送，美國總統特朗普倒是深明此道，他的收緊移民政策和堅持興建美墨邊境圍牆，可說是目光遠大。



德國社會治安變差，難民與本地民眾、難民與難民之間的衝突，例如大規模毆鬥、恐怖襲擊，以至大規模性侵，難民危機可說是全面重創德國傳統政治力量的權威。這些難民多信奉回教，他們有堅定不移的宗教信仰和文化歸屬，不容易融入德國社會，可以預見，摩擦、爭拗、反抗與暴亂，將永遠陪伴德國和歐洲，這一切默克爾難辭其咎。她的一子錯，認真大大鑊！