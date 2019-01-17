英國下議院否決首相文翠珊的脫歐協議草案，在野工黨領袖郝爾彬隨即提出對文氏的不信任動議。歐盟表示，正加緊準備英國在沒有協議之下「硬脫歐」。



文翠珊的相位能否保住，其實已是無關宏旨。儘管有消息傳出，歐盟或同意押後原定於三月二十九日的英國脫歐「死線」，以談判雙方皆能接受的方案，然而要談的這年多以來都已經談過了，即使換個首相上場，如何確保能達成一個英國「軟脫歐派」和「硬脫歐派」皆能接受的方案，基本上屬不可能的任務。



不管怎麼說，弄成如今這個爛攤子，英國政客跟民眾必須負上最大責任。這些年來，英國人一直嚷着要「分家」，企圖獲得最大利益，結果前首相卡梅倫發動的脫歐公投弄假成真。談到這場公投，只可以用「鬧劇」二字形容。在缺乏路線圖的情況下，撐「脫」或撐「留」都很難說是理性決定，因此結果出爐，兩大陣營之間的微小差距還不是最大問題，最大問題是投票率竟然跨過門檻。



最離譜的還是，英國愈來愈多人建議搞「二次公投」，輸打贏要，莫此為甚。投了票就要為自己的選擇埋單，即使是美國人選出了特朗普，也沒有人敢說提前大選，而只能「另闢蹊徑」，透過通俄調查等拉他下台。當然，英國最終是否有機會留在歐盟，還有一個變數，就是歐盟的承痛能力。



硬脫歐令歐盟及英國兩敗俱傷，殆無疑問。歐洲理事會主席圖斯克語氣似乎有所鬆動，指如果沒可能通過脫歐方案，又沒有人想硬脫歐，那麼英國留歐將是唯一正面選擇。須知有離心的歐盟成員不止英國，匈牙利等在難民問題，意大利、希臘等於財政紀律，皆是人多口雜，英國人把事情鬧大即可換得妥協，此例一開勢將永無寧日。