假難民問題困擾本港多時，造成經濟與治安沉重負擔。保安局官員日前出席立法會小組會議還自鳴得意，以去年接獲的免遣返聲請個案較前年減少三分之一、等待入境處審理的聲請個案較高峰期大減超過九成、上訴積壓個案只有六千五百宗來說事，反映港府對待假難民一副婦人之仁態度，打擊假難民只會事倍功半。



坦白說，港府施政最致命的錯誤就是對敵慈悲對友刁。對於不斷湧港的假難民，港府既不肯退出聯合國《禁止酷刑公約》，更拒絕重設禁閉營，反而向假難民發出行街紙，任其自由活動，喜歡打黑工又得，打家劫舍、食大茶飯亦得，加上港府大慷納稅人之慨，對假難民送上人道援助與官司費用，對假難民來說，真是「香港幾好都有，點捨得走？」



相比起提高長者綜援申領門檻、對長者手起刀落的刻薄寡恩，港府對待假難民處處寬厚仁慈，送上的人道援助與官司費用，多年來枉燒的公帑高達五十億元。港官說香港的退休年齡落後於其他已發展國家，港府對待難民的態度何嘗不是落後於要建美墨邊境圍牆的美國、將難民羈留在離島的澳洲等一類對難民落閘的國家？



再說，假難民在港干犯的大大小小罪行罄竹難書，惟港府依然執迷不悟，為怕被扣上不人道帽子，懶理重設禁閉營的聲音，學林鄭話齋，這種看法與社會脫節。沒錯，港府早前提出收緊《入境條例》、加強對打黑工、僱用非法打工者罰則等多項建議，然而此等小修小補根本無助解決問題。



說到底，假難民這個大包袱理應早撇早着，奈何港官手指拗出唔拗入，門口狗的品性累事，致令假難民問題變成死結。