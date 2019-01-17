內地經濟起飛，國民自信心爆棚，近年更流行「新四大發明」之說，即高鐵、網購、移動支付及共享單車是中國人的新世代發明。此說一度令內地民眾自信爆棚，遺憾的是經不起科學驗證。近期外國媒體及刊物相繼撰文辯證，新四大發明更有向笑話發展之勢。



先談共享單車，內地各省各市單車隨處丟已不是新聞，最新趨勢是，連共享汽車也爆煲，汽車棄置到處可見，南京近郊及市內便有不少地方停泊二萬多輛網約車，一個城市如此，全國有多少網約車、租用單車被廢棄？



共享單車是中國的發明嗎？以時間計，不是。以新生意概念計，也不是。因為最早的共享單車是上世紀六十年代的荷蘭產物，內地居民是不知還是當不知？不知！其次，內地近年流行的不是共享單車，而是租借單車，共享單車的概念是居民透過共用彼此私有單車，達到共享之利，內地的「共享」根本是偷換概念。



再看網購，英國ＢＢＣ一篇去年初刊發的文章已指出，最早的網購是英國一九七九年率先使用的店舖郵購（他們沒有用發明二字，因為網購形成系統，是九十年代的美國eBay帶起），因此，公元二千年之後才出現的內地網購，好意思稱發明麼？



最早的高鐵又屬誰呢？外國媒體比併了一下，發現最早的高速鐵路是一九六四年的日本，而歐洲國家在八十年代相繼有時速二百多公里的列車，英、法的時速三百公里高速列車亦在九十年代出現，因此，高鐵是中國的發明？恐怕很難獲得世界性公認。



綜上所述，新四大發明說漏洞多多，不好聽的一句是，國人難道要靠這種手法來獲得自信嗎？或者國人應該向前看，中國是否上述發明的始創不重要，因為中國有更多發明在後面，把自信建立在未來，總比把驕傲建立在眼前好吧。