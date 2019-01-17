華為出事，受到國內外一些人的批評，也受到國外一些國家的制裁和抵制，引起國內愛國網民的憤怒。自媒體對華為事件既有愛國者的支持，也有其他人的聲音，這在自媒體時代本就平常，不應大驚小怪。華為事件既涉及到國外，也涉及到國內，更涉及到網絡主權。



自媒體無論如何評論華為事件，得必須把網絡主權放在重要位置，否則話說不清，道理講不明，邏輯缺少貫徹到底的精神。自媒體與網絡主權具有共生性。網絡主權是關係到國家主權的至關重要問題，國家主權與網絡主權具有一致性，國家的主權具有絕對性、永久性、不可讓渡性、不可分割性和不受侵犯性。網絡主權作為國家主權的延伸，自然也具有國家主權的基本屬性。



自媒體無論扮演甚麼樣的角色，都具有如下幾方面的功能。自媒體對網絡主權具有功能性擴張的特質。自媒體開闢和拓展了網絡主權的內涵、時間、空間和邊界，成為陸、海、空、天之後的「第五空間」，或者是從領土、領空、領海領域拓展到「訊息邊疆」。自媒體的自由性、開放性、平面性、無邊界性等特性，從各個維度給網絡主權發展帶來了機遇和挑戰。



自媒體對網絡主權既具有正向功能，又具有負向功能。自媒體對網絡主權發展的正向功能包括：自媒體對網絡主權具有環境監測功能、解釋與規定功能、意識形態功能、文化功能等。



自媒體具有捍衞網絡意識形態主權功能。權力製造意識形態話語，意識形態話語製造權力。意識形態有官方意識形態和民間意識形態，有國內意識形態和國外意識形態。意識形態的核心是維護政權、國家主權和網絡主權。



自媒體具有捍衞文化主權功能。每一個國家都具有特殊的文化傳統，也具有特殊的文化主權。自媒體保障各國自身的特有文化，就是保障文化主權。



網絡主權是自媒體的前提和基礎。自媒體有捍衞網絡主權的自然義務、道德義務和社會義務。離開了網絡主權，自媒體的存在與發展就失去依託和根本。自媒體只有在捍衞和發展網絡主權的前提下，才會享有保障權，才會有繁榮和發展。以網絡自由名義逃避管轄權，就失去保障權。背離和破壞網絡主權，違背國家憲法和法治的約束，自媒體就失去了存在的合理性和正當性。



自媒體是網絡主權的一部分，捍衞網絡主權，就是捍衞自媒體。自媒體對網絡主權具有正向功能，要充分發揮自媒體的積極作用。



對自媒體進行矯治，構建自媒體對網絡主權發展的功能機制體系，既要有世界視野，也要有中國架構。既要讓自媒體加入到人類共同體當中來，在全球治理中發揮作用，也要讓自媒體受制於網絡主權，不能以網絡自由的名義破壞網絡主權及其管轄權、保障權。



沒有管轄權和保障權，自媒體在形式上渾然無序，在內容上魚龍混雜。國家安全受損，社會安全沒有保障，分裂主義、極端主義、恐怖主義通過自媒體傳播，使整個國家和社會陷入動盪。自媒體對網絡主權具有政治社會化功能。網絡政權的核心是網民的安全。



自由與安全是自媒體一枚硬幣的兩面，自由帶來安全，安全帶來自由，安全與自由才會帶來實質真實的網絡主權安全。自媒體的自由特性不是侵犯網絡主權的理由，恰恰是保障網絡主權的依據。自媒體的自由與秩序密不可分，僅講自媒體的自由，而不講自媒體的秩序，只會陷於無政府主義和烏托邦主義。



自媒體只有遵守網絡主權原則，才具有存在的可能性和現實性，才具有通過保障權保障自媒體的必要性和現實性，才能為自媒體提供人權和自由的根本保障。