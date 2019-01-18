功夫茶：港府虐老犯眾怒　唔見棺材唔流淚

有人講笑話台灣最大嘅黨係「討厭民進黨」，而喺香港，林鄭嘅「號召力」一樣唔講得笑，最近公布嘅虐老政策成功團結左中右各派，槍口一致對準佢老人家狂轟猛炸，最終分分鐘以今日的我打倒昨日的我，你話係咪唔衰攞嚟衰吖！



港府早前突然宣布收緊申領長者綜援門檻，由六十歲上調到六十五歲，觸發全城怒火，而林鄭將建制派擺上枱，更加令自己淪為孤家寡人。尋日立法會通過冇約束力議案，促請政府收回成命，最離奇嘅係，被視為決策核心嘅行會成員籠裏雞作反，七人中居然得一個撐政府，其餘唔係棄權就係缺席，甚至有人投贊成票添。



可能知衰喇，政府高層近日頻頻密會建制政黨，密謀補鑊，據聞將會提出向冇工作能力嘅六十至六十四歲長者提供約一千元津貼，金額正好係長者綜援同成人綜援之間嘅差額。早知今日，何必當初。班高官開頭一副「我有道理我怕誰」嘅架勢，左一句「長者定義遲早要改」，右一句「冇撤回空間」，仲要嘴臉一個比一個涼薄，「日做十幾粒鐘」論儼如現代版「何不食肉糜」，結果家陣眾叛親離，政府不跪不跪還須跪，呢啲咪唔見棺材唔流眼淚囉！



不過咪話功夫茶唔提醒，林鄭一向自詡「好打得」，呢鑊卻被「打到應」，斷估唔會善罷甘休。有辦你睇，舊年財政預算案，港府最初企硬唔派錢，之後畀人鬧到狗血淋頭，話就話叫做從善如流，弊在市民要攞呢四千銀仲慘過去乞，限制多多之餘，填表格都填到手軟，擺明有心刁難。第時長者想要攞番原本應得嘅一千銀，話唔定又要申報、審查一大輪，玩吓手難過登天。



話時話，港府虐老唔係今時今日嘅事，淨係資助安老宿位供不應求，每年有大量長者輪候期間含恨而終，已經知高官平時開口埋口「老有所屬、老有所養」，其實只係得啖笑。有人就心水清嘞，虐老新政一年節省開支唔夠二億，加上六十至六十四歲申領長者綜援近年有所放緩，港府好明顯醉翁之意不在錢，之後收緊其他長者福利嘅申請資格，先至係重頭戲。講到呢度，港府早排實牙實齒話要做到「宿位零輪候」，或者唔係純粹吹水。事關根據「人人都有一百二十歲，六十歲先啱啱係中年」嘅神邏輯，一個人冇九十歲都冇資格「認老」，到時候宿位壓力自不然一掃而空。



點講都好喇，如果特衰政府今次真係跪低收場，再次證明「民意不可欺，民心不可違」嘅硬道理。林鄭「珠玉在前」，睇怕輪都輪到知法犯法、庇奸護淫搞到天怒人怨嘅「官底驊」喇啩！



