正論：虐兒暴行禁不止　治亂世須用重典

香港披着法治文明外衣，冷血虐兒事件依然屢禁不止。四歲女童慘遭母親女友人施虐，遍體鱗傷，命懸一線，案件昨日宣判。惟意想不到的是，法官一方面痛斥兩名被告「對脆弱的生命下手，令人髮指」，另一方面僅判二人各入獄兩年多，刑罰是否足以反映案件嚴重性，是否有足夠阻嚇力，不無疑問。



案發於前年底，女童母親將女童交託兩名在獄中認識的女同志代為照顧，詎料送羊入虎口，女童自此展開地獄生活，被人拳打腹部、火機辣腳、金屬文件夾鉗鼻，導致命危昏迷。更駭人的是，醫院發現女童渾身是傷，牙齒鬆動，臉蛋、身軀、外陰、左臀、肛門，幾乎沒有一片肌膚完好，更因為腦硬膜血腫而須開顱減壓，術後一度出現併發症，幾經艱辛才檢回一命。一個四歲小女孩，得不到家庭溫暖也就罷了，還要遭此毒手，施虐者狼心狗肺，母親所託非人，已到了天理不容的地步。



兩名被告被判虐兒罪名成立，法官義正詞嚴聲稱，法庭需要嚴懲虐兒者，以儆效尤；兩名被告拿女童惡意洩憤，不能姑息。正當公眾以為公義得以彰顯之際，反高潮的一幕出現，兩名被告分別被輕判入獄兩年十個月和兩年八個月，不僅與公眾期望有落差，亦與虐兒罪最高監禁十年、區域法院最高判刑七年相距甚遠。



沒錯，法庭一言九鼎，判決需予尊重，惟人們想不通的是，本港虐兒案接連發生，手段一宗比一宗兇殘，倘判刑不能反映嚴重性，跟變相鼓勵有何二致？另一宗駭人聽聞的女童「林林」被虐致植物人案，法官去年判刑時便明確指出，虐兒案最高罰則僅入獄十年並不足夠，促請律政司檢討，言猶在耳，從輕發落的一幕又告上演。歸根究柢，這都與本港欠缺獨立兒童法、律政司拒絕修例、部分法官又慈悲為懷有關。法律界人士指出，目前涉及虐兒或疏忽照顧兒童的案件只能援引《侵害人身罪》的條文作出檢控，但該例已有廿多年未曾檢討，不合時宜，尤其現時連虛假文書、欺詐及藏有槍械等刑事罪行，最高刑期都達到十四年，虐兒罰則之不成比例，顯而易見。



稚子何辜，他們沒有選擇出生的權利，也沒有自我保護的能力，遇到不負責任的成年人，只能指望制度和良知打救。奈何官雖不殺伯仁，伯仁因官而死，港府面對群情洶湧，去年匆匆成立兒童事務委員會，但除了拿來敷衍輿論，有何實際作為？更不堪的是，法律界要求修例提高罰則，社會要求嚴懲施虐者，律政司一直置若罔聞，這已不止是失職，簡直是助紂為虐。



香港自詡法治之區，卻連保護兒童也做不到，可悲復可恥。受虐兒童僥倖不死，一生也留下不可磨滅的烙印，偏偏施虐者短時間後又是一條好漢，這對於任何有良知的人來說，都是不能接受的。所謂一次不公正的審判，比十次犯罪所造成的危害尤烈，保護兒童的法例，再怎麼強調都不過分。



