神州觀察：欲懲外企辱主權　先將百度家賊辦

日防夜防，家賊難防。就在內地當局準備對一些外資企業違反中國法律、將港澳台地區錯誤標識一事進行嚴懲之際，內地網絡搜索引擎百度被揭存在同樣問題，可謂相當諷刺；而這種吃裏扒外的行徑比外企更為惡劣，若不能實施更嚴厲處罰，何以服眾。



日前有網民發現，百度地圖開放平台中將香港、澳門及台灣列為國家類別，並與新加坡、日本、泰國等國家放在一起，未有標註「中國」或其他字眼，反倒在標註維爾京群島及圭亞那地區時，前面均有加上「英屬」、「法屬」等字眼。對此，百度只輕描淡寫地道個歉，強調屬於技術錯誤，擁護中國領土不可分割的決心「堅定不移」。



有意思的是，內地官方日前發布了首部《網絡法治藍皮書》，指出二○一七年的世界五百強企業中，有多間知名外資企業官網中存在錯標中國領土問題，當中六十六家沒有標明「中國台灣」，五十三家沒有標明「中國香港」，有些外企甚至將港澳台地區全部標錯，被指有違「一個中國」原則，損害中國領土主權完整的核心利益，建議對相關跨國企業予以嚴懲。



吃中國的飯，砸中國的鍋。近年關於外國企業或外資企業不遵守中國法律、一邊賺錢一邊踐踏中國主權之事不時出現，像早前的萬豪集團就曾在發給中國會員的信件中，將台灣標註為國家；去年多家外國航空公司將台灣及港澳地區獨立標註，遭中國民航總局責令改正；近期更有在中國經營的外國時裝品牌涉嫌發布辱華言論，事件一再令國人義憤填膺。



按照該藍皮書建議，對於設立在中國國內的跨國企業，應嚴格依據法例追究相關責任人的刑事責任，或撤銷涉事企業的註冊資格，或對相關企業予以嚴厲處罰；對於違反互聯網地圖服務的行為，亦可作出沒收違法所得、責令停業整頓等處罰。



以上種種措施，無不顯示當局維護國家核心利益、懲治違法外企的決心，懲罰力度再大亦不為過。問題是，當局對付外企可以非常嚴格，而對犯了同樣錯誤的自家企業，不但未有加重懲罰，更只需道個歉就算完事，如此寬己嚴人，雙重標準，實乃咄咄怪事。



事實上，百度多年來醜聞纏身，各種不良紀錄多如牛毛，尤其是當年的「莆田系」事件及競價排名等違法違規問題，一再令民眾上當受騙，乃至付上生命代價，可謂毫無商業道德和社會良心，早就令百姓深惡痛絕。然而，就是這樣一家惡名昭著的企業，多年來一直受到當局的庇護，每每輕縱輕放，小罰大幫忙，以致毫無悔改之意，繼續幹着禍國殃民的事。想要懲罰外資企業，不如先將家賊辦了。



