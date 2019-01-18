世界視線：單邊主義抬頭　英美嫌棄盟友

英國脫歐觸礁，首相文翠珊僅憑十九票之差擋下不信任動議，全世界關注她如何收拾這個爛攤子，那邊廂美國似乎沒有吸取英國這個「兄弟」出事的教訓，傳出有意退出北大西洋公約組織。《紐約時報》引述白宮高層消息，指特朗普多次質疑北約對美國作用尚有多大，是否值得繼續無了期消耗資源；去年「拆禮物日」往美軍駐伊拉克基地，特氏狠批許多國家靠美國強大軍力保護，卻沒有付出分毫，矛頭直指盟友。白宮雖然否認退出北約消息，但外界不排除又是放風聲測試水溫。



美國自特朗普上台後，被批評推行單邊主義，意指政策以本土利益優先，不顧其他國家處境，冷待或退出國際盟約組織。單邊主義雖違背地球一體化概念，但能夠實行單邊主義的國家，多數都有實力我行我素、獨斷獨行，美國是最佳例子。後冷戰時期國際尋求「雙贏」或「共贏」，隨着近年多次金融及難民危機，各國均自顧不暇，紛紛埋怨受到國際盟約中「豬隊友」拖累，造成新保守主義在世界各地抬頭，特朗普便是以美國「單贏」口號博取選民投票選出。拉丁美洲國家「向左走」焦頭爛額後，紛紛開始「向右走」，「巴西特朗普」博爾索納羅便是走極右派路線，力挫極左派對手當選總統，旋即退出聯合國《全球移民契約》。德國極右派政客聲勢上揚，甚至把總理默克爾趕下神枱，繼而鼓吹脫歐；意大利、奧地利及法國都有趨勢傾向「各家自掃門前雪」。



推行單邊主義講求實力，美國不用多說，巴西貴為「金磚四國」一分子，可說是南美洲巨無霸，德國在歐盟地位亦舉足輕重。英國雖然與美國稱兄道弟，可是實力差距人所共知，東施效顰，確實不自量力。當年英國人把經濟不景氣與難民重擔都歸咎歐盟體制，造就保守派卡梅倫上台，可是處理脫歐問題亦令他下台，文翠珊與卡梅倫一脈相承，都是奉行一國保守主義，現在跳船跳出禍，歐盟多個成員國紛紛施以援手，願意延長英國脫歐期限。大難臨頭，盟友雪中送炭，英國人此刻應知誰才是真正「豬隊友」吧。



