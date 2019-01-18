港府提出的「三隧分流」本身便帶有嚴重的認知錯誤。政府修路建橋，出自財政，本不應另外收費。以往英國的基建，亦少有另外收取通車費用。香港現時的隧道也有不收費的，收費與否，會考慮使用者，避免財政過於補貼某些社群。但以三隧為例，並不是單單由私人汽車使用，還有眾多的隧道巴士，屬大眾的公共交通工具。商業用車包括貨車，涉及香港的工商行業。三隧實際上不能看作是公帑補貼私人，因而不應收費以加重社會大眾的負擔。此其一。



政府或許開建隧道時資金不足，故此有公私合營，以香港政府的財政實力，本不應公私合營，讓私營機構參與壟斷性的交通要道來分享收費。而在隧道收費運作多年，投資費用早已收回，變成淨利潤收益，政府更不應收費。此其二。



三隧中的東隧因收費致增加堵塞，由此而產生嚴重的空氣污染，禍延周圍的城市區域。塞車與空氣污染的經濟和社會成本，實際便是因政府收取使用費而把代價轉移到社會，政府的收費收入抵不上這些長年積累的代價。此其三。



於是，基本的問題是三隧為甚麼還要收費，且更把費用增加？是政府借三隧分流增加收入，卻以社會成本作為代價？但增收的數額也有限。抑或政府只是跟隨殖民地在回歸過渡期製造出來的意識形態，不理社會與經濟因素的代價，盲目執行？



三隧分流最佳方案是取消收費，不以費用多少來扭曲行車的理性選擇。免費，也示民以政府改革的魄力。