鄭若驊上任僅一年，就成為香港回歸以來四位律政司司長中民望最低者，而且比倒數第二還低十分，拋之甚遠，說明鄭若驊的表現實在神憎鬼厭。



民調顯示，首任律政司司長梁愛詩的最低評分是四十點四，黃仁龍五十五點七，袁國強四十一點一，鄭若驊三十點四，不堪入目也，較上月民調大跌六點七分。不過，她不必太氣餒，特首林鄭月娥同時期也大跌了五點五分，亦是上任以來新低。同理，林鄭面對評分大跌也不必難過，因為還有一個鄭司長更加不濟！



「好彩」的是，林鄭民望大降，但暫時還沒有「全城怒吼」促其下台，雖然她在收緊長者綜援申領門檻問題上手法粗暴、態度鬼祟、冷血傲慢，比鄭若驊多了一個惹民憤的火頭。林鄭這樣「好彩」，只因鄭若驊表現實在太差所致，對公眾的態度、對民意的回應更為惡劣所致，有這麼一位司長「墊底」，林鄭當初似乎又沒選錯人，眼光獨到、高瞻遠矚也。



一個香江府衙掌管司法工作的最高官員，為甚麼民望低殘，無他，當然是在她手中摧殘了香港法治，從她僭建大宅、知法犯法、其身不正，到「包庇權貴、姑息漢奸、特赦自己」，隨心所欲改變檢控規則，鄭若驊端的手起刀落、一氣呵成，香港司法之公平公正被她斬得遍體鱗傷，血流如注，香江各界無不義憤非常。然而，鄭司長卻自我感覺良好，還為自己歌功頌德、自吹自擂，說甚麼過去一年捍衞法治不遺餘力、工作取得良好進展云云。



看來，鄭若驊是一門心思的一如既往，把過去一年幹的「好事」繼續幹下去，今後香江法治還將遭受何種磨難暫未可知。特首林鄭早已表明會置身事外，故要救救香港、救救法治，除了民意施壓，全城聲討，更要朝廷出手也。