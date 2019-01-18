英國脫歐從頭到尾都是一場鬧劇。當初舉行公投無異於政治豪賭，賭輸之後許多英國人不願意接受，開始吵吵鬧鬧；好不容易與歐盟達成脫歐協議，反而引起更大爭議，最後不僅被國會否決，首相文翠珊還要面對不信任動議。眼看脫歐期限迫在眉睫，英國國內依然亂成一團，你說怎麼辦？



政客們也不知該怎麼辦，一味輸打贏要，胡言亂語，有的要求與歐盟重新談判，有的要求延長脫歐期限，有的則建議再次舉行公投。實際上，這些要求和建議都是一廂情願，歐盟未必會答應重新談判，也未必會答應延長脫歐期限，而再次公投更是添煩添亂。一次公投已令英國嚴重撕裂，再次公投豈不是受傷更重？事到如今，英國已沒有其他選擇，要麼硬脫歐，要麼留在歐盟，反正都是笑話。



硬脫歐將會引發甚麼後果，誰也說不準，唯一可以肯定的是，英國政局勢必更加混亂，經濟勢必雪上加霜。英倫銀行早前發表報告指出，如果英國硬脫歐，國內經濟將承受比十年前金融海嘯更大的衝擊，可能導致經濟萎縮百分之八。有著名會計師行更預測，英國脫歐後的經濟規模可能被法國及印度超越，由當前的全球第五位滑落至第七位。



黃台之瓜，何堪再摘。英國日益衰落，實力大不如前，加上脫歐折騰，更是五勞七傷。很明顯，面對脫歐這場鬧劇，英國首相固然沒有能力處理，議會政客們更不知如何善後，只能互相指摘，互相卸責，互相拖累，把英國一步步推向絕路。