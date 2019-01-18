港府急欲硬推的三隧分流方案是不折不扣的騙案，一面倒以搵市民笨、保大財團利益為宗旨，倘立法會連這個爛方案也通過，這班被譏為垃圾會議員的政客可以休矣。



去年施政報告提出三隧分流方案，當中私家車使用紅隧和東隧，將由現時二十元及廿五元大幅加價至四十元；西隧則由現時七十元減至五十元，港府預計動用十八億元補貼西隧，如方案獲立法會支持，將於明年元旦實施。先別論紅隧東隧大幅加價補貼西隧的做法令人反感，只要簡單地屈指一數，也知整個計劃實為搵笨。現時三隧總收費為一百一十五元，新方案下變成一百三十元，市民負擔非但沒有減輕，反而加重，這樣的分流方案除了明益西隧大財團，又有何人得益？



目前紅隧及東隧均為政府擁有，實有本錢減價，港府不肯減價也就罷了，反而加價一倍，新界東的駕駛人士基本上冇得揀，只能硬食，東隧一來一回高達八十大元，小市民如何吃得消？往返九龍西的駕車人士雖然表面上有得揀，實際上皮費同樣乸脷。西隧美其名曰減價，但密食當三番，加上港府十八億元補貼金額，怎麼玩都無得輸，成為唯一大贏家，港府不是明益是甚麼？



最令人嘖嘖稱奇的是，如此爛方案連建制派都不收貨，甚至揚言否決以報被林鄭擺上枱強推虐老政策之仇，反而反對派態度曖昧，欲拒還迎，「假難民之父」張超雄更瞎說這方案對整個社會有利，表明支持。張議員，你對不起新界東選民！