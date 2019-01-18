蘋果公司月初發布業績預警，公司行政總裁庫克歸咎於中國經濟放緩及中美貿易戰，美國聯儲局主席鮑威爾重彈舊調，指蘋果業績不佳顯示中國經濟不景氣。潛台詞都是，並非蘋果手機不行，而是中國經濟不濟。



說中國經濟下行是事實，但若說蘋果手機在中國市場表現不好是經濟大勢拖累，則是相當武斷。對於追求時髦又崇洋媚外的中國人而言，如果蘋果手機仍然是好手機，賣血賣腎都會買，問題是今時不同往日，蘋果手機在中國市場面對土炮的強烈競爭，無論是華為或小米，不僅質量與蘋果相差無幾，有些功能更有超越，而土炮手機的售價相對便宜，蘋果還剩下多少競爭力？



有中國人投書《紐約時報》，談到當年蘋果手機是中國人饋贈親友的佳品，自己的第一部蘋果二手機正是父親的老友送贈，但近年華為手機在雙卡、照相等功能上超過蘋果，設計也好，滿足中國人的要求，因此人們紛紛棄蘋果用華為。作者認為，蘋果在技術上故步自封，才導致其在中國市場不復當年勇。



蘋果手機盛極而衰，美國在5G領域落後於人，美國至今沒有高鐵，在在反映其科技霸權動搖，美國人對此焦慮不已，但又不肯承認技不如人，於是大玩抹黑伎倆，批評中國盜竊知識產權，甚至用起狙擊華為高管的下三濫手段。