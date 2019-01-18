日前，筆者提過一九九七年香港回歸後的「八萬五」房屋政策，是我人生思維的重要轉捩點，此前我信靠人民智慧，此後對民智不無戒心。有時群眾可以盲目而橫蠻，昔日的香港如是，今日的英國亦如是。



若說今天市民買樓、供樓困難，九七年的香港供樓就更難，當政者不可能不設法增加房屋供應，於是董建華政府推出八萬五政策，推出後恰巧碰上亞洲金融風暴，新房策已馬上暗暗叫停。及至二○○○年，整體經濟仍未見起色，政府便宣布取消該政策。但因金融風暴餘波所及，港樓直跌至○三年才見底，跌幅高達六、七成。一項從未具體落實過的政策，試問如何能讓樓價下跌過半？真正原因當是由金融危機及○三年的沙士疫情所導致。但其時的特首董建華竟成了人民公敵，鋪天蓋地的聲音要他為樓市崩潰負責，喊着要他下台。



今日英國首相文翠珊的遭遇，跟當日的董建華有幾分相似，他們的罪名都讓我看不明白，恐怕只是一眾愚民硬是要找洩憤對象的結果吧。文氏將跟歐盟談好的分手協議交國會投票，遭大比數否決，翌日的英國報章以頭版全篇幅對文氏極盡批評、挖苦與醜化，工黨領袖郝爾彬幾乎天天嚷着要她下台。



但文翠珊沒做錯甚麼，相反，在如今政棍當道年代，她已算是一個敢於承擔的人。這位首相力主留歐，而脫歐是公投結果，與她意願相違。她卻並無卸責，亦無出言譏諷或抱怨脫歐者，只是默默地在其位、謀其政。試想如果文翠珊的角色換作由美國總統特朗普擔任，你道會有甚麼後果？可惜在這個愚民當道的年頭，正直而負責任的領導者，往往都不會有好結果。