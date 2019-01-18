八旬老翁黃國萬獨力照顧長期病患妻子，妻子健康轉差，無法自理，黃擔心自己離世後妻子無人照顧，前年六月勒斃妻子並報警自首。法官考慮到本案的特殊情況法外開恩，輕判被告黃國萬監禁兩年，讓他盡快獲釋。筆者對判決感欣慰，但案件揭示「雙老照顧」的困境以及政府對長者照顧和支援的不足，安老服務滯後令人憂慮。



香港的人口持續老化，加上家庭結構改變，出生率下降，出現愈來愈多「雙老家庭」或獨居長者。年輕力壯的子女要照顧年老病患的父母已感吃力，更遑論年老的照顧者，若伴侶中風、行動不便或患上認知障礙症，照顧更為辛苦。



黃國萬恐無人照顧勒死癱妻的社會悲劇，揭露政府疏忽雙老照顧問題。有專家估計，本港有約數十萬雙老家庭。政府聲言居家安老為本、院舍照顧為後援，甚至說要做到「零輪候」，但根本是畫餅充飢。現時輪候綜合家居照顧服務的長者超過七千人，人均輪候時間約一年半。長者日間護理中心要平均輪候十二個月，津助院舍及合約院舍的輪候時間最少三年，上年度有逾六千六百名長者等到死也未輪候到宿位。



歷屆政府均未為香港步入高齡社會做好準備，無論基建規劃、社區的安老院舍宿位、護老服務和公營醫療，都沒有做好長遠規劃，令問題不斷惡化，至近年才開始探討安老科技。希望現屆政府正視雙老照顧的困境，願意在財政預算案中增撥資源給予長者社區照顧服務，真正做到智慧安老及居家安老。