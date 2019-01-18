眾所周知，律政司有獨立檢控的憲制責任，一如律政司司長鄭若驊口中的「有擔當，拎得起」，按法律和證據，不偏不倚地作出專業判斷，不能曲意扭轉真相不予檢控，甚至企圖一拖再拖當冇事發生，令香港法治淪亡。



鄭若驊去年底公布不會就ＵＧＬ事件檢控前特首梁振英，她回應議員質詢時直言，檢控是由律政司人員作出，尋找外間法律意見與否，須按個別案件決定，重申只有案件涉及律政司人員，才會選擇向外聘大律師尋求法律意見。



她又引用數據稱，三年來尋求外間法律意見僅一宗。可是，是否三年僅一宗就表示這宗也不適用？是否尋求法律意見不是應根據實際情況而決定嗎？鄭若驊講就好似「有規有矩」，一味重申《基本法》第六十三條已確保律政司獨立公正，不會因為案件政治敏感或涉案人士的政治背景而尋求外間法律意見，亦不會受傳媒或公眾在事件上的反應而影響決定，只會按法律、檢控指引及證據判斷。



事實上，鄭若驊最為人詬病的，莫過於屢次放生壹傳媒黎智英，她上任不久即拍板放生黎涉及的「黑金」秘捐案，而黎被視為二○一四年違法佔中的「幕後黑手」兼「最大金主」，但事隔逾四年，他仍然逍遙法外。另外一宗發生於前年，黎出席「六四」祈禱會後突然走到在場進行正常採訪的東方報業集團記者面前，以粗言辱罵並出言恐嚇，事件有相有片，案情毫不複雜，可是鄭若驊一拖逾十九個月都唔提告，東方及受害記者十一度去信詢問檢控進度，律政司就一味廢噏。應告唔告，庇奸護淫，又如何算「不偏不倚作出專業判斷」？



好心鄭若驊唔好咁厚面皮，成日強調按照《檢控守則》，不論涉案人士有任何社會地位或政治背景，律政司都一視同仁處理。廢噏到如此理曲氣壯，只反一下白眼，高招成咁，問你服未？