加拿大公民謝倫伯格在中國走私毒品，日前被大連法院判處死刑，美國國務院首度就事件開腔，指摘中國判謝氏死刑有政治動機。



有啲嘢「講明就譖」，華為太子女在加拿大被捕，北京氣不打一處來，未必敢向「幕後黑手」美國報復，拿加拿大開涮卻是游刃有餘。反而特朗普政府終於開口，卻只是不慍不火地一句「有政治動機」，不要到頭來又是口惠實不至。當然，特氏如何對待「盟友」，大家有目共睹，加上他從來對杜魯多這位奶油總理惡言相向，要他出力協助營救，無異於緣木求魚。



不過話又說回來，同樣是政治操作，北京今次嚴打毒販，對比拘禁另外兩名加拿大人，手段高明得多，亦師出有名得多。據報道，謝氏在加國亦曾因毒品問題被判刑，當時法官的一席話，現在看來竟是一語成讖，他說幸好被告生在加拿大這個全球最宜居的國家，如果在利比亞或敍利亞被捕，後果不堪設想。打擊毒販，即使是「藉口」也絕對拿得出手，特朗普就不止一次說過，要對販毒者施行死刑。事實上，今次西方媒體也不是一面倒撐加拿大，CNN報道就指出，過去十年因走私毒品在中國被判死刑的外國人，就有來自烏干達、肯尼亞以及日本、南韓等國家，證明中國對於毒品犯罪從不留情。誠然，這份名單當中鮮少出現西方國家，但只能說明以往的「網開一面」不是「老奉」。



加拿大前外長麥凱說得好，「我們現在的處境就像夾在三文治裏的肉」。政治就是講求實力的遊戲，柿子必揀軟的來捏。加拿大雖然國土廣袤，但政治、軍事實力卻只是小國級別，如今世界進入中美相爭格局，加國過分選邊站，難免遭另一方打擊報復，杜魯多的困境，蔡英文亦應引以為戒。