勞福局局長羅致光現身立法會，為特衰政府的虐老政策繼續死撐。對於有聲音指港府收緊長者綜援申領門檻，實際上是為未來陸續削減長者福利開出第一槍，羅反指提出此等講法是無的放矢，恫嚇市民。



坦白說，羅致光為替港府完成向長者福利開刀的陰謀，近日講了不知多少廢話、假話，譬如他日前說「當大家都一百二十歲，六十歲嘅人係啱啱中年」，因此認為「長者定義遲早要改」。不過，正如他之後搬出的數據所指，香港男女的平均預期壽命，由上世紀七十年代的六十八及七十五歲，上升至今日的八十二及八十八歲，即使到了二○六六年，預料也只是八十七及九十三歲，不但距離所謂的百二歲仍有一大截距離，而且按羅局長的邏輯，「當大家都九十三歲，四十六歲半嘅人係啱啱中年」。



其實特衰政府想將安老包袱一腳踢走，大可引用七十年代退休年齡從五十五歲提升到六十歲來說事，那麼以今天港人平均預期壽命來計算，不做到六十七歲也別妄想可退休，這就合晒港府合尺。可惜，當年五十五至六十歲的就業率高達八成半，反觀現時六十至六十四歲人士的就業率僅四成半左右。港府既不去反省何解沒有有效措施改善年長人士就業困難，還要手起刀落收緊長者綜援資格，做法本末倒置。



港府只識對假難民闊佬，對長者就刻薄寡恩。今天可以掟出各種似是而非的理由，收緊長者綜援資格，他日也可以提高長者申領院舍資格、老人服務年齡門檻等。以林鄭月娥的老謀深算，加上羅致光當年做立法會議員時反對削減綜援，如今卻當起虐老劊子手來看，市民擔心長者福利將會買少見少，實在不無道理。