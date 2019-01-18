二○一八年是貿戰年，經過半年戰事後，中國海關總署日前公布去年全年進出口統計數字，透過最新的數據，可以剖析貿易戰元年的情況，埋單看進出口表現，可見中國在貿戰中傷得甚重，今年情況恐更不樂觀。



中美兩大經濟體在貿易上過招半年，結論是中國去年全年出口按年增長百分之九點九，進口則按年增長百分之十五點八，對外貿易順差有三千五百一十七億美元，較前年收窄一成六，創五年來新低。驟看這組數字，有人可能認為中國受傷不大，但若細心分析數據，便會脊背頓生寒意。



上述數據若以人民幣計價，中國在去年全年的出口按年增長縮至百分之七點一，進口按年增長亦僅百分之十二點九，全年對外貿易順差僅二萬三千三百多億元人民幣。為甚麼按美元與人民幣計價的同一數據差幅如此之大？很簡單，去年貿易戰打響後，人民幣匯價曾大挫一成多，直至近日匯價才有抬頭之兆。



也就是說，縱使中國在進出口方面的數據只是小幅度下降，但被中國商人真正賺進口袋的美元價值卻大幅蒸發了，原因正是中國在貿易戰採用了自傷還擊的手法，貨幣貶值只為了抵銷美國徵收的高稅率，因此中國出口商痛入肉。



再看海關總署的另一組數據，焦點是中國對美國的進出口表現，去年中國對美出口共四千七百八十四億美元，按年增長一成一；進口則為一千五百五十一億美元，按年增長百分之○點七。注意！中國從美國進口幾乎陷入零增長危局，原因很簡單，中國從美國進口的東西已沒有上升空間。



厲害嗎？當然不！中美之間的貿易心結，正是美國不滿中國享有過大貿易順差，這一組數據無助中美接下來的談判，同時，中國無法增加從美國的進口額，某程度反映中國在貿戰中的子彈愈來愈少，今年繼續打貿易戰也將更被動。