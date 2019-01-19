神州觀察：央視斂財生亂象　國家品牌淪笑話

國家市場監管總局日前宣布，針對有市民反映「CCTV國家品牌計劃」廣告用語涉嫌違法問題，約談內地官媒中央廣播電視總台（下稱央視），並已責成北京市監局立案調查。



據通報，所謂「國家品牌」既誤導消費者，又破壞公平競爭市場秩序。而利用「國家」名義為企業品牌背書，涉嫌違反《廣告法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》等法律。個別問題產品繳費入選，更是引發社會廣泛質疑。



央視從前年起推出「國家品牌計劃」，為入選企業製作宣傳片和企業品牌故事，在各頻道高頻次播出。當年入選企業名單有三十六間，去年增至四十七間，其中僅十家企業前年就為該計劃砸下四十二億元人民幣。



國家品牌計劃使一些有爭議的品牌入選，對於虛假或爭議較大的產品變相進行了站台，造成觀眾的盲目信任或誤解，客觀上為不法之徒的營銷宣傳推波助瀾。例如被質疑有問題，且二千六百多次因廣告違規被查處的一家藥酒品牌，曾在去年、前年兩度入選，可見央視根本不顧社會責任和公義，所謂國家品牌計劃與曾害人命的百度醫療排行榜如出一轍，只為圈錢。



尤其是有關計劃在媒體行業中開了一個極壞的頭，其他媒體也紛紛倣效。參照央視做法，利用自己的官媒地位，包裝各種「國家」、「民族」、「中國」為名的品牌工程、品牌計劃，行廣告銷售之實，導致虛假廣告氾濫成災，坑害無數消費者，顯而易見，央視正是內地媒體亂象的始作俑者之一。



央視不僅是官方喉舌，也代表國家形象，近年卻聲名狼藉。中共十八大後，央視曾因其層出不窮的腐敗和主播捲入高官色情醜聞而出名。央視經濟頻道曾被揭發左手用「315晚會」打壓企業，右手靠「年度經濟人物」拉攏企業，形成了獨特的「紅黑」斂財術。



在宣傳報道上，央視近年也頻頻出醜，報道人名地名或國名不時出錯；去年在教育節目《開學第一課》中，竟要全國中小學生學「娘炮」，甚至嚴肅的政治話題，央視亦曾丟人，如一套有關紅軍長征八十周年的紀錄片，其宣傳片竟選用艷星出鏡。



作為官媒，央視依附權力借助壟斷換取利益，腐敗叢生。主要原因是央視作為中央一級媒體，只受制於中央一級權力，幾乎不受任何約束。顯然，當局今次向央視動刀，絕非偶然。



最諷刺的是，就在官方宣布對央視立案調查的同一天，央視竟發布今年《春節聯歡晚會》與百度達成發放紅包獨家「互動合作」，當中究竟是紅包還是聯手忽悠百姓？不得不令人生疑。



