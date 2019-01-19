功夫茶：前倨後恭太不該　跪低收場自取辱

未入正題前，功夫茶先同各位看官溫故知新。話說舊年立法會通過俗稱「道歉法」嘅《道歉條例草案》，涵蓋範圍包括所有官員。當時官府仲吹到天花龍鳳，話香港係全亞洲首個訂立相關法例嘅地區，真係唔知嘅嚇死，知嘅就笑死。



結果係點大家有眼見。正所謂「法之不行，自上犯之」，當你有一個「官到無求膽自大」嘅特首，莫講話「道歉法」，立埋「切腹法」都係嘥氣。特衰政府收緊長者申領綜援年齡門檻，搞到天怒人怨，甚至連行會成員都「揭竿起義」，最終跪低收場，尋日公布「就業支援補助金」補鑊方案，向受影響嘅六十歲至六十四歲綜援申請者發放約一千元差額。搞場大龍鳳，縮數諗唔到，市民小露寶，到頭來偷雞唔到蝕渣米。



當然喇，對於官老爺嚟講，「跪低」還「跪低」，「認錯」還「認錯」，兩者分得清清楚楚。對於有傳林鄭對今次虐老新政唔知情，佢自揭早喺一五年人口政策報告裏面就有提過，更加係佢當年做政務司司長親自拍板嘅「傑作」。喂，難得有幫閒人士諗埋下台階，佢老人家居然唔領情，呢啲咪北方人講嘅「給臉不要臉」囉。既然你講到咁偉大光明正確咯喎，又試吓「擇善固執」，企硬到底吖，笨。



最好笑嘅係，林鄭跌落地仲要揦番拃沙，話反對派不滿係因為未蒙召見「有啲妒忌」。有建制派議員寸爆對家平時唔善用正常溝通渠道，家陣政府唔請佢哋又話不公，簡直就係「犯賤」。查實計功夫茶話齋，一隻巴掌拍不響，邊面犯賤，兩睇嘅啫，政府呢鑊衰到應一應，唔低低哋躀鋪不特止，仲擺出一副摟打格局，自取其辱，與人無尤。



功夫茶一早批死特衰政府絕對唔會咁順攤，果不其然，有議員踢爆喺新嘅補鑊措施下，六十至六十四歲長者仍然會失去水電煤按金、眼鏡、牙科等特別津貼；咁都未算，長者要攞番原本屬於佢哋嘅一千銀，需要作出「尋找工作申報」、「無能力工作申報」，講句難聽啲即係要簽「孱仔紙」。將申領長者標籤為社會負累，涼薄官僚點止「虐老」，直頭係「辱老」！有學者狠批所謂補鑊措施只係港府化解即時危機嘅政治手段，係權宜之計，家陣跪低又跪到不情不願，講到尾都係面子問題。



古代封建皇帝都識講「萬方有罪，罪在朕躬」，今時今日偏偏反其道而行，由鉛水醜聞到鐵路基建豆腐渣工程，由應對超強颱風山竹不力，再到今次長者綜援風波，港產官僚無一例外「萬方有罪，罪在諸公」，香港衰敗沉淪，榮景不再，依家知點解喇！



