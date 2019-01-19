世界視線：不做世界警察　難避遠近恐襲

非洲肯尼亞首都內羅畢周二（15日）受到恐怖襲擊，槍手帶炸彈攻入酒店導致廿一死，包括一名美國商人。事件由索馬里激進回教組織青年黨策劃，稱為報復特朗普承認耶路撒冷是以色列首都。一日後，美國聯邦調查局拘捕喬治亞州一名男子，揭發他購買火箭等武器預備翌日攻擊白宮。恐襲不分遠近，美國都成為目標。



在肯尼亞遇害的美國商人，其上班的大樓在二○○一年九一一恐襲時倒塌，他當時逃過大難，詎料多年後遠赴非洲工作反而客死異鄉。雖說人生無常，但事出總有因，行兇的青年黨是衝着美國人而來，受命於阿蓋德領袖扎瓦希里。阿蓋德前領袖拉登被美國指是九一一恐襲元兇，美軍之後因此攻打阿富汗及伊拉克，並於二○一一年在巴基斯坦行動中擊殺他。九一一恐襲奪去逾三千人性命，受到全球譴責，美國單方面在外國進行軍事行動，造成十萬計傷亡，也備受批評。美國與回教主義世界結下天大仇怨，國民無論在海外國內都提心吊膽，二○一三年波士頓馬拉松爆炸案記憶猶新，這次火箭攻擊雖然被及時制止，但防得一時，避不得一世，肯尼亞美國商人十八年遭遇兩次恐襲，最終都要送命，美國政府歸咎恐怖主義，自己又有沒有反省呢？



以暴易暴，「誰大誰惡誰正確」，美國的牛仔精神貫徹在軍事行動上，攻打阿富汗及伊拉克的理據都是美國一面之詞，聯合國無力過問，國際責難當耳邊風。「四海之內皆敵人」，不用炮彈就用銀彈，次按風暴引發金融海嘯，之後狂印銀紙減息救市，導致全球樓價狂升，年輕人慘變無殼蝸牛。道瓊斯指數近年屢創新高還不夠，美國去年還挑起貿易戰，把美國夢建築在別人痛苦上。



翻開美國歷史，沾滿不同種族血淚，遠的有印第安人、黑奴、華工……近代有二戰、韓戰、越戰、波斯灣戰爭、攻打阿、伊、敍利亞……甚至非洲索馬里也留下美軍炮彈痕迹，大小戰事不計其數，人命傷亡無法計算，對別國造成的傷害，歷史會記住，人們不會忘記。特朗普說美國不再做世界警察，滿手血腥的山姆大叔想金盆洗手，談何容易。



