粵港澳大灣區的發展規劃似在近日公布，反映出中央政府與粵港澳三地政府對發展的具體措施將會有共識。一如港珠澳大橋及落馬洲河套區的發展，香港政府與內地地方政府一拖多年，只有在中央政府的干預下才得以推動。粵港澳大灣區的發展規劃涉及更多項目，引發的各種問題不少，單讓地方政府去推行，可能又會拖拖拉拉多年也沒法開始。



跨境合作的問題，主要出在港府的官僚思維。



一是不願融入珠三角，處處刁難，美其名為維護香港制度文化，實質是在回歸之後還是抗拒內地。二是香港殖民地時代的發展規劃都是排除內地，以中環為中心，把鄰近內地的地方定為邊陲，不作發展重心。此所以邊界禁區在回歸多年後，最近才逐步解禁，但仍然步伐緩慢，不理會跨境發展的巨大機遇。



三是香港與內地就合作的談判討論，內地地方政府是隆重其事，往往事前委託專家作多方的調研，有備而來，也對合作有很多的建議。相反，港府還是沿用殖民地時代那一套，以行政官員主導，卻不作調研，不尋求專家意見。故此，會議場上，內地一方代表眾多，香港一方只是寥寥幾個行政官員。也因此，在許多議題上，港方沒有意見，也提不出適當的建議，卻以無知無能阻礙雙方商討談判的進展。



香港的國際化在回歸後逐步倒退，國際聯繫乃至與外國的互免旅遊簽證範圍均落後於新加坡，同時抗拒內地融合，香港豈不成孤城？