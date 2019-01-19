鄭若驊既然是「好打得」的林鄭特首欣賞和力薦當上律政司司長的，那麼她想學足林鄭「好打得」也就不足為奇。於是一年多來，她們各有各打，也有合力之打，只是愈打愈爛，愈打愈糟，打得社會矛盾愈演愈烈，打得政府管治愈加混亂，打得法治淪亡，打得民怨沸騰，打得民意評分跌跌不休，呼其下台。



港英餘孽代表人物曾蔭權曾封「同門師妹」林鄭「好打得」，對此林鄭很當真。後來，打吓打吓，居然「打」上了特首寶座，更是覺得自己打遍香江無敵手，加上有特首的權力，有朝廷的支持，「好打得」自是「核裂變」暴增，不在話下。林鄭「好打得」的戰績和青雲路，鄭若驊是看到的，心嚮往之，尊而習之。何況自己的成長路、打拚路也算得上有幾分「女強人」的經歷，向林鄭看齊有何難哉！



然而，俗話說，看人挑擔不吃力，一到自己身上，就滿不是那回事。林鄭的「好打得」是混迹官場、政壇多年打磨出來的，在甚麼事情上表現打、怎麼打，甚麼事情上應該避、怎麼避，那是大有講究、經驗積累的。鄭若驊乃政治白丁、官場白丁，一上場，以為自己有了權、有了勢，就有了「好打得」的神功和拳腳功夫，刀槍劍戟亂耍一通，結果，「好打得」變成好一通被打，連屁股下的司長之位都坐不穩也。



林鄭雖然「好打得」、有經驗，懂得一些打避之道，但多是些老套路，坐在司局長位置上有點用，坐在特首位子上就不管用了，時代變化要求下更不靈也。一年多來，她已是好幾通被打。在姑息縱容反對派、港獨分裂勢力等政治問題上，在土地、房屋、醫療、長者貧困問題上，她都犯了方向性的錯誤，因此愈是「能打」，錯誤愈大，為害愈深。