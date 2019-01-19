和平年代，世界並不太平。近日肯尼亞首都內羅畢及敍利亞北部城鎮相繼發生恐怖襲擊，造成嚴重傷亡，後者更導致多名美軍死傷，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）事後承認責任，並直言襲擊目標就是美國為首的盟軍。最諷刺的是，今次炸彈襲擊距離美國總統特朗普宣布從敍利亞撤軍還不到一個月，他當時聲稱已徹底擊敗IS，如今看來不過是一廂情願，恐怖組織既如打不死的蟑螂，又如燒不盡的野草，特朗普未免高興得太早了。



其實，特朗普並非不知道恐怖組織依然猖獗，他之所以急於撤軍，主要原因是不想繼續陷在泥沼。按照他的說法，過去十年美國在中東地區花了七萬億美元，「除了死亡和毀滅之外一無所獲」，還讓伊斯蘭國獲得大量石油資源。尤其不堪的是，在敍利亞戰場上，俄羅斯支持的政府軍節節勝利，牢牢掌控局面，美國支持的反政府軍則節節敗退，已到了潰不成軍的地步，老美面目無光，只能灰溜溜走人。



很明顯，美國的中東政策已徹底失敗。無論是攻打阿富汗，還是入侵伊拉克，或是插手敍利亞內戰，都沒佔到甚麼便宜，反而陷入一個個泥沼，催生更多恐怖組織。特朗普強調「美國優先」，自然不想繼續做這種賠本買賣，從中東收縮力量乃意料中事，奇就奇在他同時退出伊朗核協議，並承認耶路撒冷為以色列首都，結果埋下更大禍患，不僅得罪了整個伊斯蘭世界，連歐洲盟友也不值其所為。有人說美國才是世界最大亂源，信然。