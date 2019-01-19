去年財政預算案一開始企硬不派錢，結果搞到天怒人怨，財爺不得不極速跪低，弄一個「關愛共享計劃」出來補漏拾遺。事隔近一年，表格終於曝光，卻非高官當初所說的「剔剔剔」，而是頗為繁複，既要中英文填寫，又要提供住址和銀行戶口證明，派錢派到麻煩多多、關卡重重，這個政府之愚蠢、孤寒、涼薄，可見一斑。



單是提供住址證明這一點，已趕絕了一班露宿者，反而每年耗資廿三億元的交通津貼計劃，僅需一張八達通就搞掂，毋須登記和審查，兩相比較下，難怪被批評為明益水貨客、刁難香港人。鬍鬚曾雖被譏為「史上最廢」財爺，但任內起碼全民派錢，波叔被形容為比最廢更廢，絕對合理。



派錢博不到掌聲也就罷了，還令市民滿肚子怨氣，全世界也只有港產官僚做得到。另一令人瞠目結舌的「傑作」就是收緊長者綜援門檻，港府見勢色不對，全民皆反，連建制派都鬧爆，幾天前還很寸嘴的林鄭不敢造次，速速跪低宣布補鑊，為六十至六十四歲的健全申領綜援人士發放「就業支援補助金」，金額一千多元，相當於長者與成人綜援金額的差額。



早知今日，何必當初！這樣做跟維持原來的長者綜援有何分別？反而多了一重行政手續成本，簡直是阿茂整餅，冇嗰樣整嗰樣。



林鄭剛愎自用，明知眾怒難犯仍要犯，本報早就批死她必會跪低，又開口中！以港府之倒行逆施、自作聰明、目中無人，跪低的事情肯定陸續有來。