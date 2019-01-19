要天下人都喜歡你，不容易；要天下人都討厭你，更不容易。港府則能人之所不能，推出削減長者福利政策，結果搞到全港市民不分左中右都鬧爆，真要寫一個「服」字。



港府用偷雞手法提高長者申領綜援的年齡，本來已經不光彩，其後一眾高官的詭辯諸如「議員批准論」、「六十歲中年論」更是火上加油，不僅激起民怨滔滔，立法會議員大比數反對，連理應無條件支持政府的行政會議成員都紛紛籠裏反。在眾叛親離之下，港府只能跪低收場，自取其辱，可謂「唔衰攞嚟衰」。



港府坐擁逾萬億元財政儲備，肥到漏油，卻千方百計削減長者福利，是為不仁；背上「虐老」罪名，每年節省下來的不過二至三億元，是為不智；口說民生無小事、與民同行，實則懶理基層長者死活，是為無信。一個不仁、不智、無信兼虐老的政府，怎麼可能不導致全民唾棄，人人喊打呢？



事實上，有關政策之不受歡迎，不必用腦袋，用屁股都想得到，號稱「好打得」的林鄭月娥為甚麼一意孤行？主推政策的勞福局局長羅致光的智商據說高達一百六十，等同愛因斯坦，過去是白鴿黨的大腦，為甚麼做了官就變成腦殘？唯一的解釋就是，有些人唯恐天下不亂，專登搞破壞，刻意挑起矛盾，而這正正就是香港回歸以來風雨不斷、無日安寧的根源。