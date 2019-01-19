終日坐井觀天、沒經歷過大風大浪的人容易小事化大，哪怕是家中爐頭失火，他也會以為是天塌下來，尖叫着衝出屋外。有人生經驗的鄰居過來一看，其實只消盛一盆水潑去，小火便能輕易撲滅。當代社會很多人誤判時局，每每將小事當作大事看待，歸根究柢，大概是世界承平太久，人們沒見過真正的大風浪，孕育出來的多是溫室小花。



二○一四年香港爆發佔領運動，主辦者號稱有一百萬人參與，多條道路被佔據，警方嚴陣以待。不少自稱能上通天庭的政界中人憂心忡忡，有些還徹夜難眠，生怕最終會有大規模的武力鎮壓，香港將要血洗街頭。對於這些溫室中人發出的「盛世危言」，你只能付諸一笑，他們根本沒細察過官民真正嚴重對立的衝突是甚麼模樣，將香港的小菜當作是世界級大饌看待。結果佔領運動在七十多日後和平落幕，讓不少預言家跌碎眼鏡。



前特首任內卯足勁壓抑本地樓市，房價一度下跌超過百分之十，其時絕大部分樓市專家都斷言港樓已進入熊市，說得像是山雨欲來。我說嘛，這些所謂專家都是少見世面，根本沒認真了解過去三十年來，日本和香港的兩次樓市大崩盤是甚麼光景，竟將牛市的中段調整誤以為是熊市已臨，最終樓價足足升了一半。



二○一七年，美國與北韓劍拔弩張，白宮主人特朗普揚言會用「烈燄與怒火」教訓平壤。但戰爭自有戰爭的迹象，經歷過戰火或細讀過戰爭史的人就能洞悉，特朗普所用的只是「電話收數佬」式恐嚇伎倆，是成不了事的。但其時西方的政評人，竟有近一半認為美朝將有一戰。



時事評論是不能坐在井內寫的。