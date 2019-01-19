近年大批濫用免遣返聲請機制的假難民湧港，為香港帶來治安問題及財政壓力。保安局官員日前稱，有關申請個案已經下降至三百多宗，將於本月完成處理，但上訴積壓個案仍有六千五百宗，要兩至三年才可完成處理。



事實上，包括等待司法覆核的三千多宗個案，以及在港等待遣返的人士，現時仍然超過一萬三千人，未知何年何月才能完全處理。政務司司長張建宗指出，二○一八至一九年度與免遣返聲請相關的預算開支為十三億九千九百萬元，當中包括審核聲請和處理有關上訴、為聲請人提供公費法律支援，以及人道援助的開支。港府花費大量公帑為聲請人提出聲請及進行上訴，但獲確立的聲請個案不足百分之一，九成九都屬於濫用機制。假難民開支早已淪為本港財政負擔的黑洞，是在慷納稅人之慨。



香港自一四年實施統一審核機制後，五年來已在處理聲請個案上花近五十億公帑，但張超雄等議員仍認為援助金額不足，完全漠視港府增加資助聲請人，只會變相鼓勵更多人來港，損害港人的利益。



歐美國家為免遣返聲請人提供法律支援的財政及時間均設有上限，惟香港卻未有設限，做法如同倒錢落海。無限制的支援是對假難民仁慈，對港人殘忍，港府應盡快修訂條例設限堵漏。



歐盟在去年六月就移民問題達成初步共識，同意設立聯合難民收容中心，處理接收難民的申請手續，收緊歐盟邊境管制及限制難民在境內自由流動，港府應該倣效。