林鄭早前宣布提高長者綜援申領年齡至六十五歲，觸發全城怒火。她當初死撐不會撤回政策，話自己「年過六十都日做十幾粒鐘」，一個月入四十多萬嘅特首講啲咁嘅嘢，聽在日執紙皮十多個鐘嘅長者耳內，能不倒抽一口涼氣嗎？娥特知眾怒難犯，民意不可欺，改口指有關政策非一人的長官意志，而是有根有據地經過批准後，由部門落實執行。



勞福局局長羅致光更是「人一闊臉就變」，佢語出驚人甚麼「當大家都一百二十歲，六十歲只是中年」，又稱「只要努力，無論六十五歲又好，七十五歲又好，八十五歲都好，仍然會有能力去參加渡海泳」。呢條友睇怕中了電視節目《長命百二歲》的毒，冇錯，人哋啲國家當長者如珠如寶，安老院舍設施好似一個五星級的家，香港根本冇得比。羅的廢噏比林鄭更離地、更不食人間煙火；當年佢身為議員時，仍懂得批評當局削減綜援「唔知係唔係天意弄人」，家陣佢呢位有排都未去到「中年」嘅高官，卻唔知係唔係廢噏戲弄長者？老朽從高官之口已深感政府刻薄寡恩，佢哋高高在上，哪知民間疾苦、長者無依無靠嘅淒涼。



政府近年來多有財政盈餘，且多逾千億元，加上萬億元儲備，身家豐厚卻對長者斤斤計較，甚麼「民生無小事」全是吹水。一個有為政府應該多做實事，所謂「樂民之樂者，民亦樂其樂；憂民之憂者，民亦憂其憂」，既要推動社會發展和惠及全社會的「大事」，亦要關懷老百姓，尤其基層及長者家門口的「小事」，否則難言「執政為民」，更遑論「與民同行」！



今屆政府情願五年燒五十億元公帑厚待假難民，對長者綜援卻左削右砍；千億基建起完又起，超支又超支視作等閒，而「明日大嶼」打造你未來，燃點你虛幻之夢。然而，六十五歲仍「中年」的我此刻已捱不過，林鄭請多做點實事，不要再吹了！