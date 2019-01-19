一批駐守敍利亞北部城鎮曼比傑的美軍日前遭到自殺式炸彈襲擊，共造成四人死亡，多人受傷，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）事後承認責任。



美軍此時此刻在敍國遇害，不啻於摑了美國總統特朗普一記大耳光。就在不久前，特朗普還口口聲聲要把美軍撤出敍利亞，拿出枱面的原因正是「徹底擊潰IS」，今次美軍傷亡卻是近年來最嚴重。而幾乎就在爆炸發生的同時，副總統彭斯正面對百多名美國駐外大使發表演講，大肆吹噓IS建立的「回教哈里發國」已被擊潰，「總統和我無比自豪」，要多尷尬有多尷尬。



不可不知，特朗普決定撤軍，乃是頂着天大壓力，不僅國防部前部長馬蒂斯掛冠抗議，不少共和黨內的盟友，也跟民主黨人同聲唱和，對特朗普進行勸諫。這還不是最糟糕的。發生襲擊的曼比傑是盟軍的根據地，距離IS殘餘地盤相去甚遠，恐怖分子太歲頭上尚且可以動土，教山姆大叔情何以堪，亦再一次印證聯合國較早前的一份報告指出，IS在伊拉克和敍利亞尚有二萬至三萬名活躍成員，建立「實體」的「哈里發國」或許力有不逮，但發動零星恐襲，仍然綽綽有餘。



當然，要說特朗普完全在狀況之外，也太低估了他的智力。他其實未必真心相信IS已被連根拔起，所謂「反恐任務完成」，無非是「攞個尾彩」，班師回朝有個比較體面的藉口，他的底線很簡單，就是IS在這期間不要搞事，至於撤兵後重蹈伊拉克、阿富汗的覆轍，暴力浪潮死灰復燃，只要死傷的不是美國人，特朗普也樂得作壁上觀。IS在這節骨眼上橫生枝節，與其說是向美國佬「示威」，倒不如說為特朗普的反對者們送上大禮，滿以為可填補美國人遺下戰略空間的俄國和伊朗，更是「多得佢哋唔少」。