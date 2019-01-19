特區政府虐老政策引發立法會跨黨派不滿，甚至通過無約束力動議，要求政府擱置提高長者綜援申領年齡至六十五歲的安排。港府昨日終於跪低，掟出補鑊方案，宣布為六十至六十四歲健全申領綜援人士，發放「就業支援補助金」，金額相等於單身健全長者與單身健全成人綜援標準金額的差額，完美示範了何謂「無喇喇整笪瘌」，寧願疊床架屋，勞民傷財，都不肯撤回欺凌老弱措施，不得不說，這個政府真太笨。



當然，林鄭月娥是絕不承認上述安排是「跪低」，她指這只是「執行上大有改善空間」。最荒謬的是，她竟說如果兩個月前知道政策會引爆廣泛關注，也會推出相應措施。這個特首有多後知後覺、無知無覺，已經不言而喻。坦白說，收緊長者綜援申領資格乃上一屆政府留下來的燙手山芋，撇開政治上有所謂「埋地雷」之說不談，林鄭竟然蠢到上屆政府精人出口，今屆政府笨人出手，這並非「事不避難」的「膽自大」，而是自投羅網的戇居。林鄭這個「歪理王」還笨到以其本人「日做十幾粒鐘」來說事，反正也是亂作比喻，世上明明有八十五歲才捨得退位的日皇明仁，又有做到年逾九旬才結束皇室公職活動的英國菲臘親王，供其闡述所謂「六十歲以上仍有工作能力」，她偏要將自己與虐老政策牢牢緊扣在一起，背後的動機值得深究。



對於有人質疑林鄭對是次收緊長者綜援政策並非完全主導，她卻自揭早在擔任政務司司長時訂定的人口政策報告中已提出相關政策，慌死外界會將「功勞」悉數算到上屆特首頭上似的。林鄭若不是過分直言到不懂避重就輕，就是再一次表明虐老心迹，如此刻薄寡恩的特首，誓與市民對着幹，問你怕未？