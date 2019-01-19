英國脫歐鬧劇果然愈演愈烈，下議院早前以二百三十票之差否決了脫歐協議後，首相文翠珊領導的政府雖然逃過了不信任議案，但政局卻如鈍刀割肉，割得慢，惟每一刀卻割得更痛。唐寧街十號最新決定是在未來兩個關鍵的日子解決大英脫歐問題，貌似為英國前景敲定了方向，可惜有方向不代表有出路。



下議院推翻了英國政府與歐盟磋商兩年的脫歐方案後，擺在英政府面前的選項已不多，險保相位的文翠珊承諾在當地時間下周一重新提交新的替代脫歐方案給國會審議。這個替代方案被指會吸納更多英國民意及下議院反對黨的意見，但它充其量只是英政府內部訂定的一個措施，沒經歐盟協商，這個替代方案能在英國脫歐限期、即三月二十九日前成為英國與歐盟之間的新協議的機會極低，甚至是零。而英國國會縱使對此辯論及投票，但一月二十九日至三月二十九日之間，這個方案如何尋求歐盟的同意？英國與歐盟之間的政治與經濟僵局不易化解。



三月二十九日是英國脫歐的限期，英國若無法按彼此協議脫歐，未來便只剩硬脫歐或厚着臉皮向歐盟申請不脫歐這兩條路，前者是英國終於走進自砌的掘頭路；後者是大英帝國要自己撕破老臉皮，重演一幕公投騷的手法救亡，以符合法律要求。



總而言之，英國人的脫歐騷真的走到無奈又無面的一步。對脫歐派來說，這個發展未必是壞事，只是逾半英國人不接受脫歐，即使他們能憑硬脫歐奪權，未來的政局亦難駕馭。至於留歐派呢？目前的局勢是災難，過去兩年多是噩夢，未來是療傷。



一場脫歐鬧劇，使英國成了歐盟眼中的豬八戒照鏡，裏外不是人。英國政界的勾心鬥角、英國人公投時的衝動，均令大英帝國剩餘不多的底氣一失再失，終於玩殘了自己。