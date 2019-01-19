特區政府銳意進一步限制長者綜援申請的年齡資格，於二月一日起由六十歲提高至六十五歲，除引起社會關注之外，行政長官林鄭月娥及勞福局局長羅致光發表離地的言論，更是弄到民怨沸騰，甚至受到跨黨派的批評，認為政府在安老政策上涼薄離地，以及在政治上擺議員上枱。政府一石激起千層浪，政策背後的思維，也暴露出林鄭政府施政的盲點。



政府就此事有一個假設，就是隨着醫療和健康水平的提升，六十歲不再屬於長者，正如羅致光在回應議員時指出，現在已沒有人談論「人生七十古來稀」，他認為當大家都有一百二十歲，六十歲只算是中年。羅致光相信這些不是長者的人，理應有很強的工作能力，能夠投入勞動市場，所以綜援金額應比長者的少，盡可能減少對政府的依賴，也必須要參加「自力更生」計劃，給他們一點壓力也好、半推半就也罷，總之就是要受助人投入工作，減少勞動力的浪費。



政府的思維就是福利太好會減低人們的工作意欲，所以要收緊福利門檻。但政府有沒有深入思考，六十至六十四歲的初老者，他們選擇繼續工作還是退休領福利，背後真正的處境和考慮因素是甚麼呢？香港人以拚搏聞名，敬業樂業，除了失業率低之外，領取失業綜援的個案數字，對比起○五年時已是下降了七成，說明了只要有工作機會，香港人都不會隨便申領綜援的。但初老者的處境就是就業困難，香港不少企業的退休政策是六十歲退休，六十歲才面對失業再就業，政府又沒有完善的銀髮就業政策，沒有政策配套如免稅和補貼等，鼓勵企業聘請長者再就業，故願意聘請初老員工的僱主實在不多。另外，可供初老者選擇的工作對比他們原有的工作是極低薪，或工作強度更大更厭惡性的工作，教一班服務社會幾十年，有經驗的長者如何面對呢？



難道六十歲退休有錯嗎？一個人在社會工作拚搏了幾十年，他有真正選擇的自由嗎？真正的自由是，讓希望繼續工作的長者可以繼續發光發熱，希望退休的可以過有尊嚴而不用擔心的生活。現實是，香港在自由市場經濟下，就業市場本身已是工資偏低，全體的勞動收益（工資）只佔GDP大約一半左右，而經合組織國家則是平均六成，初次分配不均造成嚴重的貧富懸殊，不少長者從事一些低薪行業，領的是最低工資，而香港最低工資相對人均GDP水平（百分之十九）亦是實施最低工資的地區中最低的，由此可見長者就業市場之惡劣。



一般的初老者可不是高官或高管們，高薪厚職加上具挑戰性的工作內容，自然樂此不疲，動力爆燈。一般人面對上述令人沮喪的就業市場，再加上日漸衰老的身體及精神狀態，選擇退休也是情理之中，社會提供支援和福利是一種基本的關愛。初老者選擇退休，不是因為福利太好，更不是偷懶，只因為就業市場太差，反過來說，要促進長者就業，就不應用削減福利來逼他們工作，而是改善工作待遇，要有一套更具鼓勵性的措施，才是正路。



綜援制度本身已是落後於社會發展，自九六年至今沒有全面檢視，就如現在生活必需的手提電話和上網開支，也不包括在「基本需要」的計算中，租金援助更是遠遠落後於飆升的租金，多達百分之五十六租住私人樓宇（多為劏房）的綜援戶，其房租高於綜援中租金津貼部分，就連按金和搬遷津貼也在九九年被削減。政府回應提升長者綜援年齡是一種與時並進的做法，為何綜援的其他部分又沒有與時並進改革呢？這種選擇性的「與時並進」，高IQ和高材生的精英官僚不懂民間疾苦，已不止一次引發社會怨聲載道，成為特區施政一大軟肋。