世界視線：列強太空競賽　冷戰演變星戰

美國總統特朗普上周四（17日）發表導彈防禦評估報告，宣布太空成為新戰場，部署更多衞星感應導彈攻擊，研發太空反導系統，如導彈攔截器及激光武器。報告指計劃是應付來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓導彈威脅，外界則形容這報告是「翻炒」冷戰後期列根時代的「星球大戰」計劃。有國會議員嘲特氏想在太空建圍牆。



俄羅斯一如以往批評美方挑起太空軍備競賽，危害國際安全，籲華府三思。該國總統普京近年屢次指摘美國不斷擴大軍備，勢令世界陷入第二次冷戰時期。華府官員亦質疑俄羅斯「賊喊捉賊」暗地發展新太空武器，包括一個可以破壞衞星的流動激光系統，並懷疑俄國發射的一個聲稱檢測用的衞星，實際上另有所圖。其實去年三月，普京已宣布太空部隊裝備了機動激光系統，另一邊廂特朗普亦在六月公開了太空部隊計劃，要在二○二○年前建立美軍「第六個軍種」。兩國在太空發展的野心昭然若揭。



中國亦批評特朗普的太空計劃充滿冷戰思維，但自己卻早在二○一六年已展開十年太空計劃，更被評為有機會從後趕上美國。中方本月初登陸月球的「嫦娥四號」，是史上首個到達月球背面的探測器，其攜帶的一批種子已經發芽，是月球上首次測獲的生物生長。中國未來還計劃建設一個全新的太空站、在月球建立基地及探索火星。中美俄各自開拓太空版圖，三強近年在多個範疇明爭暗鬥，有媒體形容是步入「新冷戰時代」。



據美國非官方資料顯示，美國衞星數量第一，中國次之，俄羅斯第三，日本與印度分居四、五位，合計可與中俄比併。面對列強虎視眈眈，日印決定尋求太空軌道上合作，保護自家寶貴的衞星資產。各國不甘後人，太空競賽未吹哨已開跑，最怕是發展成一場沒有硝煙的戰爭。美國雖然強調反導系統是防禦性，但被動與主動只是責任問題，不具殺傷力就不是武器，稍不留神隨時擦槍走火，絕非人類之福。