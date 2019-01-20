正論：虐老惡政失民心　補鑊方案錯上錯

港府一意孤行收緊長者綜援門檻激起全民怒火，不得不跪低推出補鑊方案，但魔鬼在細節中，補鑊措施令受影響長者失去多項原有津貼，擺明搵笨。港府沒有為長者提供友善就業環境，沒有了解長者就業需要，卻一味強迫他們搵工，罔顧現實，嫌貧棄老，堪稱一錯再錯。



特首林鄭月娥親自講解補鑊方案後，不僅反對派不收貨，社福界亦不接受。曾被港府委託就全民退保進行研究的港大榮休教授周永新直斥，港府的補鑊措施「急就章」，向受影響長者發放約一千元的「就業支援補助金」，令金額與長者綜援看齊是變相承認犯錯，反映不維持原有安排純粹是面子問題。他更指出，港府貿然收緊長者綜援門檻，完全不知道長者搵工難處，此為一錯；折衷方案強迫長者必須搵工才符合領取補助金資格，是為二錯，建議「就業支援補助金」改名為「居家生活補助金」，與求職脫鈎。



誠然，有頭髮無人想做瘌痢，長者如果有工作能力，無人想依靠政府施捨。但現實是人浮於事，就業市場普遍存在年齡歧視，問心，除了港府高官能無限翻閹，六、七十歲仍能霸佔高薪厚職，一般同齡長者誰能得到如此優渥待遇？何況政府部門也是其身不正，聘請長者的職位少之又少。正如學者指出，目前全港六十至六十四歲長者約有五十二萬人，當中就業人口約佔廿三萬，證明長者大多願意工作，不就業不外乎健康欠佳、失去工作能力，強迫這些人搵工，顯然是強人所難。勞福局局長羅致光說「六十歲只是中年」、「勞動不等於勞損」等風涼話，如果不是涼薄，就是無知。



更不可不提，補鑊方案表面上補回約一千元差額，與原有的長者綜援看齊，實際上並非如此。根據社署綜援指引，長者、殘疾人士及健康欠佳人士可獲發特別津貼，包括相等於租金津貼兩倍的租金按金津貼、搬遷津貼、電話費津貼、老人緊急召援系統安裝費及服務費津貼、眼鏡費津貼、牙科治療服務津貼等等，林鄭一再強調推出虐老政策「不是為了慳錢」，會有人相信嗎？



說來諷刺，歷屆政府都說關愛長者，動輒將老有所養掛在嘴邊，但說是一回事，做又是另一回事。真相是，港府坐擁金山銀山，卻視長者為負累，千方百計跟他們過不去，別說全民退保被推翻，林鄭所謂的「宿位零輪候」也是光說不練，每年多達數千名申請資助宿位的長者在輪候期間含恨而終，現在連貧窮長者都不放過，有人批評這是「在乞兒兜搶飯食」，可謂一針見血。



最愚蠢的是，林鄭官到無恥膽自大，自以為「好打得」就打橫行，不理輿論，與民為敵，終於自討苦吃。君不見，她開罪建制派後推出補鑊方案修補關係，卻因為冷待反對派而令政客老羞成怒，揚言發起遊行逼港府撤回虐老政策，爭議沒完沒了。一個領袖目中無人，終日無事生非，香港怎麼可能有運行！