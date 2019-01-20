功夫茶：環保政策不環保　四電一腦官冇腦

美國前總統列根講過︰政府唔係解決問題嘅方法，政府本身就係問題所在，正如環保署唔係推行環保嘅衙門，本身就係污染嘅源頭，唔怪得香港地烏煙瘴氣，藍天白雲愈叫愈走喇！



各位看官，冇花冇假。《廢物處置條例》下有關「四電一腦」嘅處置措施上月底全面實施，例牌菜又係亂象叢生。本來條例有豁免條款，容許社區小型回收店接收有限數量嘅電子廢物，但有業界人士鬧爆當局宣傳不足，好多市民仲以為廢電器只可以交畀持牌回收商，搞到生意近月以來大跌七成，你話班廢官係咪靠害？好嘞，小型回收店諗住穩陣啲攞番個牌，點知官老爺呢頭話有得豁免，嗰頭三度派員踩場「勸退」，恐嚇話淨係申請成本都幾十萬，你慌唔係又諗住少一事不如冇件事咩。



咁都未算最離譜，有經營回收店超過十年、喺街收集環保廢物嘅婆仔，早排畀兩名掛住環保署職員證嘅人員上門兇，勒令一個月內停收四電一腦，奇就奇在之後阿婆打去環保署查詢，對方又話得得得。官字兩個口，到底邊個啱冇人知，但可以肯定嘅係，港產惡吏只有對住老弱婦孺至會狼過華秀隻狗，你試吓落舖頭撞正個南亞幫彪形大漢吖，睇吓佢哋仲惡唔惡得出樣！



有立法會議員就講得啱嘞，家陣擁有雪櫃同冷氣機回收牌照嘅人少之又少，變相斬斷回收商、二手店等中間環節嘅產業鏈，加劇回收廢電器市場壟斷嘅情況。講真，扼殺小商戶仲係其次，污染環境嗰度先大鑊。一方面小型回收商綁手綁腳，生意送上門有得睇冇得食，另一方面三大持牌回收商生意多到接唔切，特別係目前只有一間回收商提供上門服務，用膝頭哥諗都諗到，結果梗係部分市民嫌煩將舊電器求其揼喺垃圾站，然後直送堆填區，所以話環保官僚唔單止係污染源頭，更加係冇腦之尤。



事實勝於雄辯，環保官僚獨沽兩味行走江湖，唔係「污染者自付」就係「寓禁於徵」，除咗「四電一腦」搞到一鑊泡，膠袋徵費未見減廢之利，反而益咗班商家袋袋平安，嚟緊一兩年仲會實行固體廢物徵費，到頭來又係搵着市民荷包嚟搞。最慘係環保官僚錢就識收，泡就照吞，本港空氣質素每況愈下，舊年嘅臭氧濃度創九九年以來新高，路邊監測站錄得嘅數據更加比二○一三年大幅增加超過七成，偏偏官老爺唔係諗計改善，而係計劃放寬微細懸浮粒子嘅超標次數，問你死未。



古人教落︰為政不在多言，顧力行何如耳。高官開口埋口打造宜居城市，唔該多啲走出鳥語花香嘅官邸，接吓地氣、吸吓廢氣至好發噏風喇！