神州觀察：保健市場亂紛紛　百日行動難除根

自天津某知名保健品帝國一夜傾覆後，內地保健品市場亂象愈揭愈多，儼如在搞接力賽。為此當局再度祭出「百日行動」應對，看似大陣仗，惟此舉在過往早已用慣用熟，且通常只能收一時之效，運動式監管始終擺脫不了形式主義痕迹，行業亂象勢難徹底根除。



內地最大直銷公司近日接連爆出醜聞，有銷售人員自稱持有醫師證的「醫生」上門推銷保健產品，且胡亂診症，將癲癇病說成是腎虛，以致重慶一名男子服食該保健品八日後死亡。河南某腎病少年同樣因為服用該公司產品，惡化成了尿毒症，最終不治；陝西有母親在該直銷公司的「指導老師」指導下，給其三歲女兒大量服用多種保健產品，導致心肌嚴重受損，還被恐嚇不准報警，否則不獲賠償。



對於種種指控，涉事直銷公司煞有介事表示會逐一跟進落實，強調若情況屬實，絕不逃避法律責任，必將承擔到底；又重申已在官網及時加強宣傳，要求業務人員誠信自律。實際上，官方早前已對多家違規保健品集團進行調查及控制，今次涉事的直銷公司結果如何有待確認，但行業治理整頓工作迫在眉睫、刻不容緩卻是不爭的事實。



可以見到，內地保健品市場近年風生水起，業績規模逐年增加，但其負面問題亦愈演愈烈。據國家工商總局關於直銷企業的投訴通報來看，高踞投訴榜首的兩家保健品公司都有共通點，不是打着直銷旗號進行非法傳銷，就是將普通保健品吹噓成包治百病的神藥，甚麼疑難雜症都能治，甚麼假話都敢說，結果讓無數民眾上當受騙，輕則錢財損失，重則延誤治療，致殘致死，可謂天怒人怨。



有鑑於此，國家市場監管總局等多個部門日前展開「百日行動」，聯合部署整治保健市場亂象，規模不可謂不大，決心不可謂不強，各省市地方政府亦積極響應，各自展開清查整治工作，看起來相當熱鬧，惟根據過往經驗來看，最終效果仍然存疑。所謂功夫在台下，任何行業的監管只能靠平時的努力，並須持之以恒，臨急抱佛腳永遠解決不了問題。所以清理行動再怎樣聲勢浩大，總難免流於運動式、一陣風。



必須指出，當局一直愛搞形式主義，各行各業的監管治理莫不如是，平時見不到人，一出事各路人馬就都冒出來，好像之前從不知道有問題存在似的。何況不少問題都是長期存在，屢遭投訴，這些年，多少黑心企業靠坑蒙拐騙，吸百姓的血而做大做強，多少環境污染問題始終難以根治，多少毒食品、假藥品繼續荼毒民眾。指望企業有良心、自我規管已經不可能，奈何當局監管經常不到位，百日行動再多都是走過場。