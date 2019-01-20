中美之爭似乎大有當年美日之爭的情景。美國是主攻方，採取各種手段，不顧國際法與國際貿易協議，肆意攻擊，也不管針對中國的理由是否合理、是否有據可依。中國如日本，處處退縮被動。表面上還是堅持國家利益，據理力爭，實際上有着早年給美國送禮、讓美國消氣的思維。在貿易上亦作出讓步，特別購買美國貨，用政治替代貿易原則，不敢再提「中國製造2025」的產業發展戰略、一口承諾金融開放等等。美國攻陷中興、圍堵華為，中國政府基本上毫無對策，只能忍讓。對美國的諸種不合理霸權作為，以及由此產生的各種對世界和平與發展，乃至道德與人道主義的破壞，不敢針鋒相對地批評。



日本當年是美國附庸之國，不敢抗逆美國還屬理所當然。可是中國不同日本，中國的復興是靠打破美國的欺壓圍堵而來。四十年的改革開放，一是美國借中國來抑制蘇聯、日本；二是中國上下勤奮努力，在正常的國際環境中取得成果，並不是美國恩賜，也不需感激美國。



中國的革命、發展都是靠不聽美國指揮而成就。當中國強大，美國轉過頭來像對付日本那樣對付中國，中國是否會韜光養晦、忍氣吞聲，還是以為可以示弱來討好、欺騙美國？其實示弱的同時，是向國內表示政府之軟弱，而示弱後美國還會加強欺壓。中國已成美國新冷戰的對手，美國怎會放手呢？或許中國應像當年那樣有節有理但同時有力地回應。