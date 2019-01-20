非常巧合的是，去年十月美國副總統彭斯演講中拉開對華「新冷戰」序幕，發出軍事恐嚇，重提「韓戰舊事」，吹噓美國的軍事打擊力量多麼厲害的時候，特朗普政府又拋出退出美俄《中導條約》的氣球，試圖對俄羅斯發出「新冷戰」威脅，彰顯為了「美國優先」、「美國再次偉大」，不惜與中俄同時「新冷戰」的姿態，當然也不排除特朗普為了從「通俄門醜聞」中趕緊「脫身」做做樣子。



不過，俄羅斯可不是那麼好嚇唬的，其對老美的無懼和強硬一直狠過咱們「中華上國」。普京警告說：美國若「退約」會導致極其負面的後果。俄羅斯戰略導彈部隊前司令說：如果美國執意選擇退出《中導條約》，並且在歐洲部署中近程導彈，那麼俄羅斯將考慮重啟蘇聯時期代號「死亡之手」的「核反擊系統」，「以保護國家免受核打擊」。



俄羅斯做了上述表態後，特朗普政府「退約」叫囂消停下來了，老美對「死亡之手」看來相當忌憚。這個反核部署是一個同歸於盡的計劃，在核戰情況下，即使國家領導層被敵國全部消滅，「該系統也會自動指揮發射核彈進行報復」，「把所有核導彈全部打出去」，包括深藏在地下的洲際導彈，移動裝備上的導彈。這個系統最決絕之處在於，當「末日危機」確定，軍政指揮上層在一段時間內無法發出指令，該「系統」就將發射權「移交給掩體內的值班人員」。



當年蘇聯之所以建構這個系統，是因美國列根總統已批准對蘇聯進行預防性核打擊計劃。蘇聯的選擇是，要麼先發制人，要麼讓敵人明白，即使殺死我，你也活不了。這套系統至今保存完好，老美「退約」之日，就是它喚醒之時，特朗普敢妄動乎？