揚湯止沸，莫若去薪。港府將長者綜援申請門檻由六十歲提高至六十五歲，引來「虐老」罵名，眼看眾怒難犯，林鄭月娥不得不親自出來補鑊，推出所謂「就業支援補助金」，實際上只是權宜之計，為了挽回面子而已。明知虐老措施不得人心，為何不乾脆宣布取消？既然不是為了省錢，為何還要自取其辱？



「民之所好好之，民之所惡惡之，此之謂民之父母。」這是古人的教訓，當權者必須時刻以民意為依歸，不能閉門造車，不能逆民意而行，否則只會自食苦果。這些年來，港府施政不順，屢屢撞板，幾乎到了推出一項、跪低一項的地步，部分原因是社會泛政治化，反對派為反而反，但主要還是因為自己無能，官僚離地，胡亂施政，不撞板才怪。林鄭號稱「好打得」，不過是浪得虛名。



虐老措施固然不得人心，所謂的三隧分流方案何嘗不是荒謬絕倫。當局要求大幅提高紅隧及東隧收費，以補貼西隧減價，這對前兩條隧道的使用者公平嗎？港府已收回紅隧及東隧經營權多年，至今沒有減價，反要大幅加價，這不是本末倒置嗎？不難預料，在民意強烈反對之下，三隧分流方案勢必又是跪低收場，成為港府另一項恥辱標記。



都說港府涼薄，一點也不冤枉。香港深層次矛盾愈演愈烈，房屋、安老等問題一大堆，港府坐擁金山銀山，不但沒投放資源解決問題，反而絞盡腦汁向市民開刀，這樣的政府怎能不受千夫所指！