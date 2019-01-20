中國科技崛起令美國既妒且懼，發動貿易戰還不夠，煽動盟友抵制華為的暗戰亦不斷升級，繼美國、澳洲、新西蘭、日本等紛紛禁用華為5G設備後，最近因拘押孟晚舟而惹怒北京的加拿大，亦表示正對華為5G技術進行審查。北京嚴正警告，加拿大若禁止華為參與5G建設「必有後果」，但這種急跺腳式施壓，對西方國家未必奏效。



這些年來，美國封殺中國高科技無所不用其極，中興固然到現在還未恢復元氣，華為孟晚舟又被施以毒手，加拿大區區蕞爾小國，甘為美國走狗助紂為虐，中國震怒自是不難理解。連串拘捕加國公民行動，並將販毒男子改判死刑，便是對加國的報復。



問題是，西方反華情緒不可能就此消失，杜魯多就揚言不會向北京屈服。這是中西方政治與文化差異的必然結果，不管特朗普如何得罪人多、稱呼人少，歐美關起門來始終是一家人，有着相同的宗教文明、普世價值與民主制度，中國如何軟硬兼施，如何強調無意稱霸，如何重申奉公守法，西方亦不賣帳。



早前外媒言之鑿鑿指，中國利用供應鏈將間諜晶片混入美國三十間企業的電腦硬件中，亞馬遜和蘋果也中招，極盡危言聳聽之能事。稍有頭腦都知這是無稽之談，倘中國如此「把炮」，中興就不會因為一塊晶片而被美國捏住咽喉，幾近休克。美國以新冷戰思維打造「科技鐵幕」圍堵中國，中國將高科技轉投一帶一路發展並與之抗衡，是唯一選擇。