西方對中國崛起感到恐懼，不奇怪；華為、中興等高科技企業遭到圍堵打壓，不奇怪；奇怪的是，某些中國人不是同仇敵愾，而是隨美國起舞，紛紛往華為身上吐口水、踩一腳，唯恐天下人不知道他們是漢奸似的。只消看看香港爛果報如何為加拿大扣押華為太子女拍掌叫好、香港電台主持人如何抹黑華為手機為間諜手機、大狀黨立法會議員如何在議事堂上質疑港府購買華為設備，就知道香港的漢奸洋奴特別多。



說到網絡監控、間諜行為，沒有哪個國家比美國更熟練，當年斯諾登揭發美國的稜鏡計劃只是冰山一角。至於華為設備有沒有設立後門監控，但現在也只是指控，沒任何實質證據，可見是欲加之罪，何患無詞。就算華為設備有監控能力，那也是跟西方學的，是與所謂「國際標準」接軌的體現，只是在漢奸洋奴的眼中，美國這麼做就是天經地義，中國人這麼做則是大逆不道。



一犬吠形，百犬吠聲。洋主子針對華為，漢奸們應聲而出，對華為極盡抹黑噴糞之能事，說主子說不出的話，做主子做不到的事。魯迅當年批評部分中國人的奴性，「奴才往往比主子更嚴厲」，真可謂直插人心。



「漢兒盡作胡兒語，卻向城頭罵漢人」。有人說，港版漢奸如此賣力，肯定是博取主子丟出一塊大大的狗餅作賞賜。其實，不派狗餅，走狗們依然賣力，這才是難能可貴的狗奴才。