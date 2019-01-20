美國總統特朗普七十多歲高齡，每天吃大量垃圾食物、飲品，精力依然無限，沒一刻消停，終日處處樹敵，國內國外都要吃盡他的苦頭。偌大的美利堅政府在他治下，已局部停擺了二十多天，創出歷史紀錄。狂人的民望正在燃燒，但他置之不理，非要政敵讓步、通過撥款興建邊境圍牆為止。此君所患者，其實就是躁狂加偏執症，應付這類人，你一定要摸通他的性格特質。



已故中共領導人毛澤東的妻子江青就是這類人，躁狂之餘又十分偏執。要了解這些人的特性，我就需要先跟大家講一段江青的故事，有一次她參觀解放軍操練，活動中有炮擊環節，讓她手執紅旗指揮炮手，轟打目標區的一塊石頭。江青同志紅旗一揮，炮彈正中大石，但大石未碎，她再下令轟擊，第二下亦中，但因石頭太大，仍未碎裂。



此時，江青脹紅了臉，咬牙切齒，下令再發第三炮，不過這原是表演項目，沒想過較真，軍隊的主管告訴她只準備了兩發炮彈。但江青同志不依不饒，堅持要另找炮彈繼續轟打，部隊無奈，惟有照做，最後直至將大石擊成碎塊，她的情緒才回復正常，整個過程讓旁觀者側目。



你只消反覆咀嚼上述故事，就能看通江青，看通江青，也就能讀懂特朗普。這類偏執狂很喜歡樹立目標敵人，敵人可以是真正的敵對方，也可以是自己原本的朋友，樹立後就死咬不放，不惜代價都要打到對方認栽為止。



這類性格的人實在不宜治國，晚年的毛澤東沒授意由江青繼承他的權位。但很多美國人卻選了個偏執狂去掌管國家，弄得社會亂作一團。