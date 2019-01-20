截至去年底，尚待審核的免遣返聲請個案有五百四十宗，等候上訴的個案積壓約六千五百宗，粗略估算，過半上訴失敗的申請者會提出司法覆核。終審法院首席法官馬道立日前指，近年有大批人士湧入香港提出免遣返聲請及司法覆核，為各級法院帶來沉重壓力，需探討作適度修例的可行性。另外，過去兩年政府花費逾四億元為聲請人提供法律支援，香港市民不會認同花費大量公帑照顧假難民。



馬道立又指出，近年相關的司法覆核案件由二○一六年的六十宗，增至去年的三千宗，在法官人數不變的情況下，各級法院面對沉重壓力，單靠增撥資源不能解決所有問題，而調配人手和資源處理免遣返聲請，無疑會對其他案件和司法工作產生不良影響。



保安局早前已就濫用機制的情況提出修改《入境條例》，包括縮短提交聲請表格和上訴的期限、在聲請人申請司法覆核期間繼續安排遣返等，期望當局盡快把草案提交立法會審議，然而上述修例仍未能完全有效解決有關司法覆核的積壓問題。



筆者認同馬道立所言，應該盡快與律政司商討如何修例，以切實可行的方法杜絕濫用司法覆核的情況。若果任由所有上訴失敗的聲請個案都可以直接申請司法覆核，問題將會沒完沒了，積壓個案可能多年也處理不了。



當局亦需繼續研究有效地杜絕假難民問題的措施，包括參考外國做法、設定公費法律支援的上限及設立收容中心等。