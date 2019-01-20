大批中美洲難民無視美國總統特朗普的威脅，繼續湧入美、墨邊境，特朗普同日表示，將於美國東部時間周六下午，就南部邊境的人道危機及政府局部停擺，發表重要講話。



今次是不足一個月內，特朗普就美墨邊境問題發表第二篇「重要講話」。此前特氏一再揚言要宣布國家進入緊急狀態，結果雷大雨小，只是重彈舊調，強調邊境亂局為民眾帶來治安威脅，根本無法令民主黨回心轉意。今次白宮方面預早放風，稱特氏暫無意宣布緊急狀態，到底他葫蘆裏還有甚麼藥，着實令人好奇。



當然，特朗普的「創意」之強，也是不能小覷的。政府停擺危機爆發以來，民主黨籍的眾議院議長佩洛西火力強猛，她最近以政府停擺危機未除，要求特朗普推遲發表國情咨文，甚至只以書面形式向國會發送文本。不可不知，發表國情咨文對於總統來說，極具象徵意義──儘管去年白宮發給賓客們的門票上，錯把「State of the Union」拼成「Uniom」。特氏以其人之道還治其人之身，同樣以國家危難當前，取消佩洛西乘搭軍機出訪阿富汗等地的安排。既然國家公務員都沒糧出了，就不要費時進行特氏口中的「公關活動」了，大家還是留在華盛頓，談好邊境圍牆的撥款安排為好。



佩洛西跟特朗普都是年過七旬的人了，吵起架來火氣及韌勁十足，讓人嘆為觀止。這不禁讓人想到中美貿易戰，此前不少評論指美國總統多有掣肘，且要顧及選票，遠不如中國領導人大權獨攬，想怎麼幹都行。用《時代雜誌》一篇評論文章的話形容，就是「中國沒有搖擺州」。事實證明恰恰相反，特朗普無視任何規則，根本沒有人勸得住，中國領袖處處以「大局為重」，反倒顯得綁手綁腳。