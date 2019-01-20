特首林鄭月娥也沒有料到，特衰政府發起收緊長者綜援申領門檻，最終港府不但跪低收場，為虐老政策推出補鑊方案以平息眾怒，林鄭與建制及反對派之間更出現了無法修補的裂痕，可以肯定在她餘下的任期裏，必有好戲可看。



雖然林鄭在補鑊方案宣布前夕，煞有介事地約見被她以一句「各位（議員）批准」而擺上枱的建制派，不過做法太過着迹了。正如有分析指，建制派「企硬」要求政府撤回收緊長者綜援門檻，旨在為今明兩年兩場大型選舉「做工夫」，以免到時被翻出舊帳，影響選情。現在林鄭打隻靚牌給建制派上，為向來喜以「成功爭取」向選民自吹自擂的建制派提供有用素材。講真，以林鄭死不認衰的倔強脾性，這張牌打得也不情不願，只不過叫做好歹向坐在其背後的阿爺交代。說到底，經此一役，她與建制派的嫌隙已如一張捏皺了的紙，再怎樣攤平，那些折痕還是有目皆見。建制派何時報回一箭之仇，讓她出銃輸鑊甘，只是遲早之事。



當然，坐在政府對家的反對派看着建制派獲林鄭餵靚牌，自己就乜都無，恨得咬牙切齒。不過林鄭是一個愛面子的人，當年鉛水事件，她已表明官員不能接受屈辱。誰叫反對派中的民主黨早前宣布不會邀請她出席今年黨慶活動，林鄭上任後搞大和解，去年在民主黨黨慶更高調破例豪捐三萬大元，可謂畀足了面，如今竟被請吃閉門羹，叫她顏面何存？正好借此機會一洩心頭之恨，叫反對派好看。



林鄭說治大國如烹小鮮，她言重了，香港並不是國。治香港只如打麻雀，適時對弱勢鬆章、對權貴扣牌，來展現良好牌品與人品，打夠三十六圈起身走人，僅此而已。