收緊申領長者綜援年齡資格風波，歷時近半個月，隨着特首林鄭月娥政府「跪低」，提出三項補鑊新措施，包括向受影響的六十至六十四歲長者補回一千零六十元差額，趕及與收緊長者綜援門檻生效之日，即下月一日同步生效，事件才稍為降溫。原本因「議員批准論」，「被老屈」致怒火中燒的建制派各大板塊，亦因特首親自會見商討補鑊方案的下台階，沒有再向政府窮追猛打；相反無份見面被邊緣化的民主派，就繼續在場外反對補鑊方案，之不過在沒有新招出場下，一切似乎都是行禮如儀，終局都是「無奈」地讓收緊長者綜援門檻正式生效。



事實上，今次風波亦折射多個啟示，第一，在政治倫理上，建制派與泛民在關鍵時刻，始終難以聯手「大合唱」，最終都要分道揚鑣，建制派自行「又傾又砌」，因為其始終堅守政治紅線，加上動輒與泛民聯手亦會令建制失去主動權，以及掌握「成功爭取」的光環。



第二，政府與建制派的關係，似乎未有如上屆政府般密切，據報建制派一直對政府過去一年半時間，時常與泛民眉來眼去有意見，例如在教育新資源撥款上，盡量滿足教育界議員葉建源及其所屬的教協訴求；至於開徵空置稅的問題上，泛民大狀黨基本上「拎晒分」，背後是否有高人指點，建制派看在眼內都心中有數。



然而，說到底在大是大非問題面前，例如要通過一年一度的財政預算案、高鐵一地兩檢方案等，最終要「落水」撐到底並顧全大局的責任，都是落在建制派身上，假如大部分時間都有有辱無榮的痛感，再反觀泛民可繼續因時制宜做其反對派的角色，建制派難免會感到自討沒趣，政府在施政上亦只會煩惱叢生，由此觀之，惟有政府高官真正的經一事長一智，才有望從根本修補與建制派關係出現的裂痕。