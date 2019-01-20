民主是甚麼？一般的說法是由民作主，少數服從多數。儘管有些人未必認同這種說法，但在現行民主制度中，這一基本原則是被廣泛認可的，是人人必須遵守的。英國脫歐可謂例外，許多英國人拒絕接受公投結果，一味輸打贏要，不僅破壞了少數服從多數的遊戲規則，而且暴露了西方民主的虛偽本質。



正如有人所說，英國脫歐從頭到尾都是一場鬧劇。當初英國政府為了迎合民粹主義而舉行公投，本來就是一場政治豪賭，結果賭輸了，許多人又後悔了，不願意面對現實，最後國會更以大比數否決好不容易達成的脫歐協議，使英國陷入空前的政治和經濟危機。



最匪夷所思的是，不少英國人包括政客和商界紛紛要求再次舉行公投，這豈止是不遵守遊戲規則，簡直就是耍賴。既然不想接受公投結果，當初何必進行這場豪賭？如果每次賭輸了都要求推倒重來，這還成何體統？難道這就是所謂的西方民主？



一節見則百節知，這場脫歐鬧劇恰恰反映英國的自私和傲慢。作為曾經的「日不落帝國」，英國一向自視甚高，從來沒有將其他歐洲國家放在眼裏，即使加入歐盟，也是貌合神離，只想佔便宜，不想承擔責任，甚至連歐元區也不願加入。



許多英國人的思維依然停留在大不列顛的輝煌年代，以為英國仍可傲視全球，不屑與歐盟為伍，殊不知時移世易，英國國力日益衰落，與「日不落帝國」時代已不可同日而語，目前充其量只能算是二流國家，脫歐之後變成孤家寡人，孤立無援，前景勢必更加暗淡。有著名會計師行預測，英國脫歐後的經濟規模將由當前的全球第五位滑落至第七位；英倫銀行更警告，如果英國硬脫歐，國內經濟可能面對比十年前金融海嘯更大的衝擊。



有些當初一時衝動投票支持脫歐的英國選民，終於認識到脫歐將會付出沉重代價，於是就後悔了，開始吵吵鬧鬧，輸打贏要。問題是，英國對歐盟始亂終棄，如今又想吃回頭草，世界上有如此便宜的事嗎？其他歐盟國家又會怎麼想？



歸根究柢，英國脫歐之所以淪為鬧劇，固然是因為部分英國人頭腦發熱，但主要原因還是政客搞鬼，是西方民主制度出了問題。前首相卡梅倫草率決定公投，成為罪魁禍首，現首相文翠珊無力收拾殘局，同樣難辭其咎，而議會政客為反對而反對，更是添煩添亂。面對這場空前危機，許多政客不是群策群力、共度時艱，反而興風作浪、渾水摸魚，乘機向首相逼宮，令局勢更加混亂。他們以公投綁架民眾，將個人利益凌駕於國家利益，正是脫歐鬧劇一發不可收拾的主要原因。表面上，利用公投來決定國家前途似乎很民主、很公平，其實恰恰相反，公投不但無法體現民主原則，反而經常引發政治危機，西班牙加泰羅尼亞獨立公投如是，英國脫歐公投亦如是。



一直以來，西方國家對自身的民主制度總有一種優越感，稱之為「普世價值」向全世界推銷，但事實並非如此美好，西方民主走到這一步，各種流弊暴露無遺，新興民主政體固然亂象叢生，老牌民主國家同樣百病叢生，即使被奉為民主典範的美國也是笑話百出。君不見，美國最近為了修建一道圍牆而鬧得不可開交，府會相爭，兩黨惡鬥，政客們為求達到政治目的，無所不用其極，即使要聯邦政府停擺也在所不惜，這種將政黨私利凌駕於公眾利益的所謂民主，到底好在哪裏？



英國的沒落，正是歐洲乃至整個西方世界盛極而衰的縮影。他們過去靠對外擴張、掠奪殖民地資源來壯大自己，如今只能閉關自守，靠吃老本過日子。